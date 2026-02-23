"Везде пахнет мочой, а улицы грязные": блогерша назвала худший город Италии
- Блогерша Каро резко раскритиковала Болонью, заявив, что город пахнет мочой, а улицы грязные, из-за чего она досрочно завершила свой отдых.
- Многие пользователи не согласились с ее оценкой, считая Болонью красивым городом с особым характером, однако местные жители отметили, что рост туризма негативно повлиял на его состояние.
Некоторые путешественники восхищаются городами, другие же – разочаровываются. Неприятное впечатление осталось у тревел-блогера, которая решила досрочно завершить отдых даже несмотря на потерю денег и забронированный отель.
Блогер Каро любит путешествовать соло и активно ведет свой блог. В одном из видеороликов в тиктоке с ником @karosolotravel, она резко высказалась об одном итальянском городе.
Читайте также Забудьте о Тенерифе: эти 3 острова Испании поражают природой и отсутствием туристов
Какой город блогерша назвала худшим в Италии?
По словам инфлюенсерки, для нее Болонья стала "худшим итальянским городом", в котором ей приходилось бывать. Она написала, что пребывание было настолько неприятными, что она решила сбежать в Римини, отказавшись от запланированного времени в городе.
В своем ролике Каро показала кадры из городских улиц, которые пестрели граффити на ститтевых баках и каменных столбах, на земле были окурки, а картину от города испортили бездомные, которые ночевали у витрин магазина. В одном из моментов она снимала себя с салфеткой возле носа, утверждая, что в городе довольно неприятный запах.
В описании видеоролика блогерша отметила, что в Болонье везде пахнет мочой, здания выглядят заброшенными, а улицы такими, будто их не убирали годам. Она также добавила, что в заведении решила попробовать пасту болоньезе, но из-за отвращения почти ничего не смогла съесть.
Блогерше не понравилась Болонья: смотрите видео
Болонья известна средневековыми портиками, которые внесены в список ЮНЕСКО, исторической застройкой с характерными красными крышами и вкусными блюдами – тортеллини и тальятеле аль рагу. Именно поэтому слова инфлюенсерки вызвали волну критики в комментариях.
Многие пользователи категорически не согласились с ее оценкой. Некоторые писали, что провели в городе несколько дней и остались довольны. Другие же назвали Болонью очень красивым городом, в котором им приходилось бывать.
Местный житель заметил, что последние годы ситуация в городе действительно изменилась из-за роста туристического потока. По его мнению, массовый туризм негативно влияет на Болонью.
Но несмотря на резкие слова блогера, немало людей отметили, что город имеет особый характер и атмосферу, а его аутентичность как раз и отличает его от большинства "глянцевых" туристических направлений Италии.
Какие локации в Италии стоит увидеть?
Как пишет Lonely Planet, Венеция – прекрасна во все времена года. Не нужно ждать так называемого "высоко сезона", чтобы увидеть этот романтический город. Чтобы не тратить на поездку на гондоле по переполненным и шумным каналам 90 евро, лучше за 2 евро прокатиться на пароме Traghetto.
Также Колизей в Риме не может оставить равнодушным. Эксперты советуют забронировать подземную экскурсию, чтобы спуститься под арену и увидеть клетки, люки и лифты, которыми на арену поднимали гладиаторов и львов.
Что еще стоит прочитать?
Мадрид признан лучшим туристическим направлением Европы 2026 года благодаря богатому историческому наследию, культуре и особому стилю жизни.
Туристам в Рамадан рекомендуется носить закрытую одежду, а рестораны открываются после захода солнца, предлагая традиционные блюда во время Ифтара.
Частые вопросы
Почему блогер Каро назвала Болонью худшим городом в Италии?
Блогер Каро назвала Болонью худшим городом из-за неприятного запаха, запущенности зданий и улиц, а также из-за бездомных на улицах. Она также вспомнила, что не смогла насладиться местной пастой болоньезе.
Какими были реакции других людей на критику Каро в отношении Болоньи?
Многие пользователи не согласились с оценкой Каро, отмечая, что Болонья является красивым городом, который им нравится. Некоторые местные жители считают, что увеличение туристического потока негативно повлияло на город.
Какие другие места в Италии блогер рекомендует посетить?
Блогер рекомендует посетить Венецию, в частности прокатиться на пароме Traghetto, чтобы избежать больших затрат на гондолу, а также Колизей в Риме, где можно забронировать подземную экскурсию.