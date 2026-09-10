Туристка Эмма Лучицкая отдыхала на острове Корфу в Греции, откуда на пароме отправилась на несколько дней в Албанию. По прибытии в курортный городок Саранда украинка была очень разочарована.

Почему украинке не понравилась Албания?

1. Много грязи и мусора. На улицах города чуть ли не на каждом шагу можно было увидеть кучи строительных материалов, руины, пустые бутылки и грязь. Все это "красиво" лежало прямо в центре туристического города, что портило впечатление о Саранде.

2. Непонятная культура вождения. В Албании водители на дорогах не очень вежливы. Они обгоняют без поворотников, совершают непонятные маневры на дороге. Чтобы перейти дорогу, нужно показать рукой, иначе тебя просто не пропустят. Но даже этот жест не гарантирует, что автомобиль точно остановится.

3. Без машины – никуда. По мнению туристки, в Албании нечего делать без автомобиля. Все самые красивые пляжи расположены далеко от курортов, а потому добраться до них без машины не получится. Конечно, можно вызвать такси, но здесь нет привычных для украинцев служб – такси вызывают, написав водителю в WhatsApp, что не очень удобно, ведь приходится долго ждать.

Я не увидела ту Албанию, которую постоянно показывают в тиктоке,

– призналась украинка.

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Украинка объяснила, почему ей не понравилась Албания: видео

Обратите внимание! Многие туристы не могут определиться, какую страну выбрать для отпуска – Албанию или Черногорию. Ранее мы рассказали, почему эти балканские жемчужины отличаются друг от друга и как выбрать ту, которая лучше всего подойдет под ваш формат отдыха – спокойный отдых на пляже, изучение средневековых городов, походы в горы и т. д.

Но один весомый плюс у Албании все-таки был – это цены. В этой стране они действительно очень доступные и совсем не европейского уровня. Вкусно пообедать в ресторане можно за 400 – 500 гривен с человека, в то время как в Европе придется заплатить около 1500 – 2000 гривен.