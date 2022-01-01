Туристическая сфера Киева успешно восстанавливается: откуда приезжают путешественники
Источник:Київська міська рада
По состоянию на 1 декабря 2021 года туристический сбор составил 73 миллиона гривен. Это свидетельствует о посещении столицы около 700 тысяч иностранных туристов.
Начальник Управления туризма и продвижений КГГА Марина Радова заявила, что Киев значительно выигрывает по сравнению с мировым туристическим сектором.
Не пропустите 5 горнолыжных курортов Украины, которые понравятся новичкам и профи
Из каких стран приехало самое большое количество туристов
Эксперты смогли высчитать статистические данные по посещению иностранцами столицы Украины. Так, удалось выяснить, что наибольший наплыв путешественников в Киев идет из:
- Израиль,
- США,
- Германия,
- Турции,
- Саудовская Аравия.
По словам Марины Радовой, столица Украины очень популярна среди иностранцев из-за удобного расположения, высококачественного уровня предоставления услуг, конкурентоспособной ценовой политики и доступного многопланового отдыха в соответствии с предпочтениями каждого туриста.
Киев является известной историко-культурной ячейкой, вызывающей интерес туристов со всего мира. Кроме того, важным аспектом, привлекающим внимание туристов, является надлежащий уровень безопасности,
– подчеркнула экспертка.
Также сообщается, что в Киеве круглосуточно функционируют лаборатории, где можно сдать ковид-тест, а в случае ухудшения самочувствия медики оказывают путешественникам квалифицированную неотложную помощь.