Как экономить в заведениях и на такси: француз раскрыл туристам лайфхаки о своей стране

Франция часто ассоциируется с дорогими ресторанами, кофе за несколько евро и расходами, которые быстро уменьшают бюджет путешествия. Но те, кто живет здесь постоянно, хорошо знают: экономить во Франции можно и в заведениях, и на повседневных расходах – в частности на такси и передвижениях по городу.

Журналист из Франции Жульен Марсо поделился с Lonely Planet полезными советами, которые помогут туристам экономить во время путешествия во Францию.

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Как сэкономить во Франции?

1. Питайтесь в местных пекарнях. Маленькие пекарни во Франции готовят очень вкусную выпечку, которая стоит дешевле, чем обед в ресторане. Багет с ветчиной и маслом обойдется в около 5 евро. Это вкусно, дешево и быстро.

2. Воспользуйтесь услугой совместного использования автомобиля. Среди французов очень популярен сервис BlaBlaCar. Он позволяет не только экономить деньги на такси и топливе, но и знакомиться с новыми людьми. Для туристов это особенно ценный опыт, ведь именно местные могут рассказать о самых интересных и лучшие локации в городе.

3. Пейте вино в парке. Вместо того чтобы переплачивать деньги за вино в баре или ресторане, купите бутылку в магазине и направляйтесь в уютный парк. Во Франции нет запрета на употребление алкоголя в общественных местах, а потому многие местные этим пользуются. Поверьте, вкус будет тот же, а вот впечатления, возможно, даже сильнее.

4. Посещайте бесплатные культурные мероприятия. Посещение Лувра, подъем на Эйфелеву башню, вход в Версальский дворец – все это стоит немало денег. Один только билет в Лувр обойдется в 30 евро, что в эквиваленте составляет 1 550 гривен. Однако, по словам Жульена, во Франции часто организуют бесплатные культурные события. Например, 21 июня во Франции отмечают Праздник музыки, во время которого по всей стране проходят бесплатные концерты и мероприятия. Таких событий на самом деле немало и в разные сезоны.

5. Покупайте сезонные продукты. Франция известна своими вкусными овощами, фруктами, сырами и мясными изделиями. Лучшие цены можно найти там, где эти продукты производятся. Например, долина Луары славится сочными грушами, которые дают плоды с августа по ноябрь.

А как сэкономить в других странах Европы?

Ранее мы рассказывали о том, как туристы могут оптимизировать свой бюджет в Греции. В частности, в этой стране стоит посетить традиционные таверны "ципурадико" – здесь посетители заказывают только напитки, а закусками их угощают. Чем больше напитков – тем больше закусок. В то же время в ресторанах на севере страны всем гостям выносят бесплатный десерт.

В Италии сэкономить можно, если пить кофе на баре, а не садиться за столик – тогда с вас не вычтут плату за обслуживание.