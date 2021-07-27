Возмутился, что нет McDonald's: недовольство турист оставил гневный отзыв про национальный парк

Турист посетил национальный парк "Сноудония" в Великобритании. О своем визите он оставил отзыв на платформе TripAdvisor. В сообщении человек возмутился, что вблизи заповедной территории нет известного ресторана McDonald's.

Он обвинил пищевую мафию в отсутствии ресторана быстрого питания. Поскольку ближайший из них расположен в 37 километрах от заповедника.

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Возмущенный отсутствием ресторана

Мужчина оставил отрицательный отзыв на туристической платформе после посещения известного ледникового озера Бала. После длительной прогулки путешественнику захотелось поесть в McDonald's, но это оказалось не просто.

Пока мои друзья наслаждались шашлыками, я решил узнать, где можно купить себе чизбургер. Расстояние меня шокировала, я был встревожен из-за невозможности купить любимую пищу,

– рассказал британец.

И добавил, что в отсутствии его любимого ресторана вероятно виновата именно продовольственная мафия, которая не позволяет "приличным" точкам открыться. Одно мороженое, кстати, на территории национального парка стоило 5 фунтов стерлингов (около 185 гривен).

Похожую, что турист должен гастрономическую цель поездки. Потому несмотря на уникальную природу и представителей фауны у ледникового озера, которому более 10 000 лет, недоволен рецензент поставил национальном парке только 2 звезды из 5.



Отзыв недовольного туриста / Скриншот с сайта TripAdvisor

Кстати, несколько недель назад в национальном парке "Сноудония" немного сконфузилось руководство. Автоматический перевод с валлийского языка предлагал посетить "зону секса" вместо "ближайшего будущего".