Возмутился, что нет McDonald's: недовольство турист оставил гневный отзыв про национальный парк
Источник:Metro
Турист посетил национальный парк "Сноудония" в Великобритании. О своем визите он оставил отзыв на платформе TripAdvisor. В сообщении человек возмутился, что вблизи заповедной территории нет известного ресторана McDonald's.
Он обвинил пищевую мафию в отсутствии ресторана быстрого питания. Поскольку ближайший из них расположен в 37 километрах от заповедника.
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Возмущенный отсутствием ресторана
Мужчина оставил отрицательный отзыв на туристической платформе после посещения известного ледникового озера Бала. После длительной прогулки путешественнику захотелось поесть в McDonald's, но это оказалось не просто.
Пока мои друзья наслаждались шашлыками, я решил узнать, где можно купить себе чизбургер. Расстояние меня шокировала, я был встревожен из-за невозможности купить любимую пищу,
– рассказал британец.
И добавил, что в отсутствии его любимого ресторана вероятно виновата именно продовольственная мафия, которая не позволяет "приличным" точкам открыться. Одно мороженое, кстати, на территории национального парка стоило 5 фунтов стерлингов (около 185 гривен).
Похожую, что турист должен гастрономическую цель поездки. Потому несмотря на уникальную природу и представителей фауны у ледникового озера, которому более 10 000 лет, недоволен рецензент поставил национальном парке только 2 звезды из 5.
Отзыв недовольного туриста / Скриншот с сайта TripAdvisor
Кстати, несколько недель назад в национальном парке "Сноудония" немного сконфузилось руководство. Автоматический перевод с валлийского языка предлагал посетить "зону секса" вместо "ближайшего будущего".