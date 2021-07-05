Инцидент произошел в субботу, 3 июля, но известно о нем стало в начале рабочей недели. Причины кораблекрушения пока неизвестны.

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Что известно о затонувшем экскурсионный корабль

Один из многих экскурсионных катеров катал туристов вдоль побережья. Авария произошла в 50 метрах от пляжа Белчекиз. В общем спаслось 35 пассажиров. Некоторых туристов подобрали лодки береговой охраны и водные такси.



Корабль ушел под воду / Скриншоты с видео очевидцев

В результате кораблекрушения погиб 2-летний мальчик из Франции Юнус Эмре Йылмаз. Он был вторым ребенком в семье – его родители добрались до берега самостоятельно, их жизни ничего не угрожает.

Очевидцы засняли видео аварии. На нем видно, как лодка распадается и уходит под воду.

Момент погружения катера на камеру: видео