Туристов предупредили о рисках: что следует знать перед отдыхом в Турции

Планируя долгожданный летний отпуск в Турции, мы обычно сосредотачиваемся только на приятных хлопотах. Однако даже малейшая невнимательность к деталям может испортить весь отдых еще до его начала.

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации для путешественников, которые планируют путешествие в Турцию. Как сообщает популярное британское издание Mirror, даже незначительные ошибки в документах или поведении могут привести к депортации или больших штрафов.

Смотрите также Сдать или оставить: что делать со старым загранпаспортом после оформления нового

Какие требования к загранпаспорту действуют в Турции?

Первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой билетов, – это срок действия вашего загранпаспорта. Для въезда в Турцию документ должен быть действительным по меньшей мере 150 дней с момента пересечения границы. Кроме того, в паспорте обязательно должна быть хотя бы одна абсолютно чистая страница для штампов о въезде и выезде.

Требования к загранпаспорту / фото Canva

Если вы путешествуете по суше, обязательно убедитесь, что пограничники поставили штамп с датой на пункте пропуска. Безвизовый режим позволяет находиться в стране до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Если вы решили путешествовать, изучите направления и получите соответствующее страхование. Оно должно покрывать ваш маршрут, запланированные мероприятия и расходы в чрезвычайных ситуациях,

– предостерегают в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Как уберечься от мошенников и опасных напитков?

Туристам советуют быть чрезвычайно осторожными с новыми знакомыми, которые предлагают вместе пойти в ресторан или ночной клуб, или предлагают обменять валюту. Существует большой риск подсыпания опасных веществ в пищу и напитки. Покупайте алкоголь только в проверенных заведениях и всегда держите свой стакан в поле зрения.

В Турции, в частности в Анкаре и Стамбуле, фиксировали смертельные случаи из-за отравления нелегальным алкоголем, содержащим метанол. Распознать это опасное вещество на вкус или запах невозможно, а даже мизерное его количество может привести к слепоте или смерти. В случае подозрения на отравление следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Будьте бдительны относительно употребления алкоголя и напитков / фото Canva

Почему важно всегда иметь при себе документы и избегать митингов?

По турецкому законодательству, каждый обязан постоянно иметь при себе удостоверение личности с фотографией. Это может быть оригинал загранпаспорта или вид на жительство. Полиция часто проводит выборочные проверки документов в людных местах, особенно в Стамбуле, а также на блокпостах вдоль главных автодорог. Туристам настоятельно рекомендуют сотрудничать с правоохранителями во время таких проверок.

Также путешественникам советуют держаться подальше от любых демонстраций и протестов, которые регулярно проходят в крупных городах. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке акции протеста часто вспыхивают возле дипломатических представительств. Полиция может применять для разгона толпы слезоточивый газ и водометы, что представляет прямую угрозу для случайных прохожих.

Какие еще опасности могут поджидать отдыхающих?

Отдельное предостережение касается транспорта и местной фауны. Пользоваться неофициальными такси крайне опасно. Лучше всего вызывать лицензированные машины через специальные мобильные приложения или просить администрацию отеля вызвать проверенное авто. Перед посадкой обязательно проверьте, включен ли таксометр, и зафиксируйте номерной знак автомобиля.

Кроме того, во многих турецких городах есть большое количество бездомных собак. Они часто собираются в стаи в парках и на пустырях и могут вести себя агрессивно. Приближаться к ним не стоит, ведь в стране до сих пор фиксируют случаи опасных инфекций, в частности бешенства. Если животное вас укусило, немедленно обратитесь к врачу.

Смотрите также Не только в Анталию или Бодрум: какой солнечный курорт Турции выбрать на лето

К слову! В Турции действует строгий запрет на покупку и вывоз антиквариата. Даже если вы приобрели историческую вещь на местном рынке или в антикварном магазине, попытка вывезти ее за границу грозит штрафом и заключением на срок от 5 до 12 лет.

Также Министерство иностранных дел Великобритании настоятельно рекомендует избегать поездок в районы, расположенные ближе чем в 10 километрах от границы с Сирией, из-за длительных боевых действий и высокого уровня террористической угрозы. В частности, дороги в провинции Хатай, ведущие к границе, могут быть перекрыты без предупреждения.