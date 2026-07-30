Вместо домов – замки: в Турции пустует городок богачей, где так и не поселился никто

В Турции посреди гор раскинулся городок, напоминающий кадр из мультфильма Disney. Здесь вместо обычных домов стоят роскошные замки. Правда, в них никто не живет и никогда не жил. Сейчас этот город-призрак приходит в упадок и разрушается на глазах под воздействием стихии.

Недалеко от Стамбула расположен комплекс Burj Al Babas. Он был одним из самых амбициозных строительных проектов последних лет, но с момента начала строительства прошло уже 12 лет, а в ни одном замке так никто и не поселился. Об этом сообщает Mirror.

Что известно о заброшенном сказочном городке в Турции?

Строительство комплекса началось в 2014 году и должно было завершиться через 4 года. У застройщика были грандиозные планы – создать 732 трехэтажные виллы в готическом стиле с башнями и балюстрадами. Архитекторы черпали вдохновение в известных достопримечательностях Стамбула – средневековой башне Галата и Девичьей башне. Хотя большинство людей ассоциируют эти виллы с замком Золушки.

Название комплекса Burj Al Babas переводится с арабского как "Башня Бабас". Такое название ему дали из-за термальных источников Бабас, расположенных неподалеку. К слову, застройщик планировал, что в каждом замке будет частный бассейн с лечебной термальной водой.

В самом городке также планировалось построить большой торговый центр, мечеть, турецкий хамам и т. д. Одним словом, все, что нужно для комфортной жизни жителей. Главным преимуществом комплекса называли его расположение посреди гор, где климат более прохладный, а потому легче переносить жару.

12 лет назад виллы стоили от 370 до 530 тысяч долларов. Комплекс активно рекламировали в странах Персидского залива, поэтому большинство покупателей были именно оттуда.



Сказочный городок-призрак под Стамбулом / Фото locationscout

Как это сказочное место превратилось в город-призрак?

После громкой рекламной кампании и продажи вилл строительство комплекса почти сразу столкнулось с проблемами. Сначала подрядчиков обвинили в нарушении экологических норм вывоза мусора, впоследствии рабочие начали протестовать из-за невыплаты зарплаты. Многие подрядные компании начали судиться с застройщиком и требовать свои деньги.

Еще больше ситуацию осложнили неудачный военный переворот в Турции и экономическая нестабильность. В итоге продажи остановились, а застройщик объявил о банкротстве. Так амбициозный проект и мечты о роскошной жизни в замке рухнули.

Ни одна вилла в комплексе так и не была достроена. Сейчас там стоят 587 замков, которые разрушаются под воздействием ветра, дождя и снега.

Почему об этом комплексе снова заговорили?

В 2024 году эмир Кувейта совершил официальный визит к президенту Турции Реджепу Эрдогану. В ходе визита политик заговорил и о печально известном Burj Al Babas. Вскоре после этого представитель компании-застройщика Sarot Group Адем Текгез заявил, что строительство якобы приостановили из-за холодной зимы, а летом работы возобновят. Но этого так и не произошло.

Сейчас компания Sarot Group исчезла из информационного пространства, а сказочный элитный городок остался разве что в мечтах – в реальности здесь город-призрак.