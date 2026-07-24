Когда-то Венецианская республика была одной из самых влиятельных держав Средиземноморья, пишет Travel Off Path. Ее владения охватывали не только современную Венецию, но и часть территории нынешней Хорватии.

Именно поэтому побережье Истрии и Далмации до сих пор сохраняет ярко выраженный итальянский колорит с романскими колокольнями и узкими улочками. Если хочется проникнуться атмосферой Венеции без туристического ажиотажа на площади Сан-Марко, Ровинь станет прекрасной альтернативой.

Что нужно знать о Ровине?

Ровинь почти пять веков находился под властью Венецианской республики – с 1283 по 1797 год. Именно этот период сформировал его современный облик и оставил заметный след в культуре и архитектуре города.

Что интересно, изначально Ровинь был островом. Только в XVIII веке узкий пролив засыпали землей и камнями, после чего он превратился в полуостров. Теперь его исторический центр с узкими улочками, домами пастельных тонов и старинной набережной напоминает менее многолюдную и уютную версию Венеции.

Над городом возвышается главная архитектурная достопримечательность Ровиня – церковь Святой Евфимии. Ее колокольню построили по образцу кампанилы собора Святого Марка в Венеции.

Несмотря на многочисленные сходства с Венецией, одно важное отличие между этими городами все же есть. В Ровине нет знаменитых каналов и гондол. Город не расположен на границе островов, хотя его гавань и архитектура могут напомнить отдельные уголки Венеции.

Зато у Ровиня есть другое преимущество. Если в Венеции за пляжным отдыхом придется ехать на соседние острова, то здесь кристально чистое Адриатическое море находится буквально в нескольких минутах от Старого города.

Среди самых популярных мест для купания – галечный пляж Мулини, уютная бухта Лоун-Бэй, до которой можно дойти пешком примерно за 20 минут, а также природный парк "Золотой мыс", известный сосновыми лесами и многочисленными небольшими бухтами.

Почему Ровинь называют жемчужиной Хорватии?

Ровинь давно стал одним из самых популярных курортов страны после Дубровника. Его особенно любят путешественники из Италии, Словении, Австрии и Германии, поскольку до полуострова Истрия легко добраться на автомобиле.

Многие туристы приезжают сюда не только на несколько дней, но и проводят здесь полноценный отпуск. Помимо исторического центра, их привлекают пляжи, велосипедные маршруты, соседние острова архипелага Бриуны и средиземноморская природа.

Отдельного внимания заслуживает кухня Истрии. Регион известен трюфелями, высококачественным оливковым маслом и местными винами.

По сравнению с Венецией хорватский Ровинь является несколько более доступным, хотя и назвать его бюджетным направлением сложно.

Но в среднем проживание здесь обходится на 30–40 % дешевле, а рестораны предлагают более доступные цены, особенно если выбирать местные таверны. Даже в разгар лета город не создает ощущения переполненности, как исторический центр Венеции.