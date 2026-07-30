Недалеко від Стамбула розташований комплекс Burj Al Babas. Він був одним з найамбітніших будівельних проєктів останніх років, але пройшло вже 12 років від початку будівництва, а в жодному замку так ніхто й не оселився. Про це розповідає Mirror.

Що відомо про закинуте казкове містечко у Туреччині?

Будівництво комплексу стартувало у 2014 році і мало завершитися за 4 роки. У забудовника були грандіозні плани – створити 732 триповерхові вілли у готичному стилі з баштами і балюстрадами. Архітектори надихалися відомими пам'ятками Стамбула – середньовічною вежею Галата та Дівочою вежею. Хоча більшість людей асоціюють ці вілли з замком Попелюшки.

Назва комплексу Burj Al Babas перекладається з арабської як "Вежа Бабас". Таку назву йому дали через термальні джерела Бабас, які розташовані неподалік. До слова, забудовник планував, що у кожному замку буде приватний басейн з лікувальною термальною водою.

У самому містечку мали також збудувати великий торговий центр, мечеть, турецький хамам тощо. Словом, все, що потрібно для комфортного життя мешканців. Головною перевагою комплексу називали його розташування посеред гір, де клімат прохолодніший, а тому легше переносити спеку.

Вілли 12 років тому коштували від 370 до 530 тисяч доларів. Комплекс активно рекламували у країнах Перської затоки, тож більшість покупців були саме звідти.



Казкове містечко-привид під Стамбулом / Фото locationscout

Як це казкове місце перетворилося на місто-привид?

Після гучної рекламної кампанії і продажу вілл, будівництво комплексу майже одразу зіштовхнулося з проблемами. Спершу підрядників звинуватили у порушенні екологічних норм вивезення сміття, згодом робітники почали протестувати через невиплату зарплати. Багато компаній-підрядників почали судитися з забудовником і вимагати своїх грошей.

Ще більше ситуацію ускладнили невдалий військовий переворот у Туреччині та економічна нестабільність. Зрештою, продажі зупинилися, а забудовник оголосив про банкрутство. Так амбітний проєкт і мрії про розкішне життя у замку зруйнувалися.

Жодна вілла у комплексі так і не була добудована. Зараз там стоять 587 замків, які руйнуються від впливу вітру, дощу і снігу.

Чому про цей комплекс знову заговорили?

У 2024 році емір Кувейту здійснив офіційний візит до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Під час нього політик заговорив і про сумнозвісний Burj Al Babas. Невдовзі після цього представник компанії-забудовника Sarot Group Адем Текгьоз заявив, що будівництво буцімто призупинили через холодну зиму, а влітку роботи відновлять. Але цього так і не сталося.

Нині компанія Sarot Group зникла з інформаційного простору, а казкове елітне містечко залишилося хіба що у мріях – в реальності тут місто-привид.