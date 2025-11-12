Туристические агенты Екатерина Козлова и Елена Матвияс развенчали для 24 Канала самые большие мифы о путешествиях и своей работе, а также признались, за что ее любят.

Какие мифы о своей работе и туризме развенчали турагенты?

Первый миф касается мнения о том, что путешествовать через туристическое агентство дороже, чем самостоятельно бронировать весь отдых. По словам Елены Матвияс, это неправда. Дело в том, что туроператор заранее выкупает определенное количество мест в самолете, а потом продает их по собственному прайсу. В то же время отели сотрудничают с туроператорами и предлагают им более выгодные цены, чем указанные на сайте с бронированием.

Кроме того, если турист покупает тур у агента в Украине, то налоги с него идут в бюджет Украины. Если же он сам бронирует все на зарубежных сайтах (например Booking, Airbnb и т.д.), то налоги идут в бюджет других стран,

– добавила Елена.

Второй миф – это так называемые "горящие туры". Многие люди думают, что забронировав тур за несколько дней до вылета можно отдохнуть чуть ли не даром и к тому же в 5-звездочном отеле. Все это – ложь.

На самом деле понятие "горящие туры" – это лишь маркетинговый ход. Качественные отели распродают номера еще за несколько месяцев до начала сезона, а "горячими турами" называют попытки закрыть дыры. Например, когда в отеле есть свободные номера, потому что никто их не хочет, или в самолете выкупили не все места.

Едва ли не самый распространенный миф заключается в том, что путешествовать это якобы дорого.

Вы можете купить билет на поезд в соседний город, сделать бутерброды в дорогу – и это будет путешествие. Почему-то считается, что туризм – это только люксовые пятизвездочные отели. Но можно жить в палатке или хостеле, и это также будет путешествие,

– рассказала Екатерина Козлова.

Одна ее туристка мечтала увидеть Таиланд, но бюджет у нее был ограничен. Агент предложила клиентке хостел за 200 долларов в неделю, и та смогла осуществить свою мечту.

Что самое сложное в работе турагентов?

Турагентки признались, что очень часто им приходится быть психологами. Люди обычно очень эмоционально реагируют на какие-то мелкие нюансы, поэтому турагентки должны не только решать проблемы, но и успокаивать туристов, чтобы те не стрессовали на отдыхе. Ведь есть много ситуации, которые не стоят ни нервов, ни денег. Так что без стрессоустойчивости в этой профессии не обойтись.

Однако именно возможность осуществлять мечты людей и их положительные отзывы об отдыхе вдохновляют и мотивируют турагентов. Это то, что нравится им в работе больше всего.

Какие самые странные жалобы турагенты слышали от туристов?