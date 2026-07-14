Турагент назвала 3 причины, почему туристы часто болеют в Египте

Уже много лет Египет является одним из самых популярных направлений для морского отдыха среди украинских туристов. Однако именно в этой стране часто случаются ситуации, когда туристы отравляются в отелях и проводят весь отпуск в номере. На самом деле виноват в этом не Египет – просто иностранцы допускают 3 распространенных ошибки.

Почему туристы болеют в Египте?

Туристическая агент, ведущая свой блог в TikTok @ira_hottout3, объяснила, почему на самом деле туристы болеют в Египте и как избежать такого сценария.

Существует три ошибки, которые допускают туристы, а потом расплачиваются своим здоровьем. Во-первых, нельзя пить коктейли со льдом. Да, в жару очень хочется чего-то освежающего, но лучше попросить персонал отеля не добавлять лед в коктейль. Дело в том, что его делают из водопроводной воды, которая не предназначена для питья и представляет угрозу для желудка.

Во-вторых, даже чистить зубы и умываться нужно бутилированной водой. В хороших отелях ограничений на воду в бутылках нет, поэтому вы можете просто попросить горничную принести еще. Кстати, когда вы принимаете душ, старайтесь не открывать рот, чтобы в него не попала вода.

В-третьих, турагент советует не экспериментировать с едой. Египетская кухня сильно отличается от украинской, и многим туристам она может не подойти. Также не стоит есть салаты, заправленные майонезом. Лучше выбирать хорошо знакомые продукты, которые желудок точно хорошо переварит.

Турагент также посоветовала не ложиться на газоны в египетских отелях. Их часто поливают технической водой и обрабатывают химическими средствами для ухода. Из-за этого контакт с газоном может быть опасен для здоровья.

Турагентка объяснила, почему туристы болеют в Египте: видео

Обратите внимание! Ранее мы уже давали советы о том, как выжить на системе all inclusive и не отравиться. Одним из них был отказ от нарезанных свежих овощей. Их тоже моют водой из-под крана, поэтому они на самом деле грязные. Лучше взять целый овощ или фрукт и помыть его водой из бутылки.

Если вы не хотите получить расстройство желудка и вместо пляжа лежать в номере, то к этим вопросам безопасности нужно отнестись очень ответственно. Отпуск длится недолго, поэтому времени на болезни в нем нет.

А если вы уже отравились, то не стоит сразу бежать к врачу при отеле – страховка не покрывает этот визит, а стоит он немало. Лучшим решением будет купить местные лекарства в аптеке, а если не станет лучше, то обращаться в страховую компанию.