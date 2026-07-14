Чому туристи хворіють у Єгипті?

Туристична агентка, яка веде свій тікток-блог @ira_hottout3, пояснила, чому насправді туристи хворіють у Єгипті і як уникнути такого сценарію.

Існує три помилки, яких допускаються туристи, а потім платять своїм здоров'ям. По-перше, не можна пити коктейлі з льодом. Так, у спеку дуже хочеться чогось освіжаючого, але краще просити персонал готелю не додавати лід у коктейль. Річ у тому, що його роблять з водопровідної води, яка не призначена для питання і несе загрозу для шлунка.

По-друге, навіть чистити зуби і вмивати обличчя треба бутельованою водою. У хороших готелях ліміту на воду у пляшках немає, тому ви можете просто попросити покоївку принести більше. До речі, коли ви приймаєте душ, старайтеся не відкривати рот, щоб у нього не потрапила вода.

По-третє, турагентка радить не експериментувати з їжею. Єгипетська кухня дуже відрізняється від української і багатьом туристам вона може не підійти. Також не варто їсти салати, які заправлені майонезом. Краще обирати добре знайомі продукти, які шлунок точно добре перетравить.

Турагентка також порадила не лягати на газони у готелях Єгипту. Їх часто поливають технічною водою та обробляють хімічними засобами для догляду. Через це контакт з газоном може бути небезпечним для здоров'я.

Турагентка пояснила, чому туристи хворіють у Єгипті: відео

Зверніть увагу! Раніше ми вже давали поради про те, як вижити на системі all inclusive і не отруїтися. Однією з них була відмова від нарізаних свіжих овочів. Їх теж миють водою з-під крана, тож вони насправді брудні. Краще взяти цільний овоч чи фрукт і помити його водою з пляшки.

Якщо ви не хочете отримати розлад шлунку і замість пляжу лежати в номері, то до цих питань безпеки потрібно поставитися дуже відповідально. Відпустка триває недовго, тож часу на хвороби у ній нема.

А якщо ж ви вже отруїлися, то не варто одразу бігти до лікаря при готелі – страховка не покриває цей візит, а коштує він чимало. Найкращим рішенням буде купити місцеві ліки в аптеці, а якщо не стане краще, то звертатися у страхову компанію.