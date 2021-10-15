Тунис снимает 7-дневный карантин для иностранных туристов: когда это произойдет

Тунис ослабляет карантинные ограничения для туристов уже с 16 октября. Такое решение касается только полностью вакцинированных путешественников. Однако местные власти могут проводить выборочные экспресс-тесты на коронавирус по прибытии в страну.

Для детей в возрасте до 12 лет отменят обязательный ПЦР-тест на COVID-19. Также вакцинированные туристы смогут избежать изоляции.

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Нововведения для невакцинированных туристов

Согласно новым правилам карантина, для невакцинированных туристов остается обязательным 7-дневный карантин. Однако те, кто заказал у туроператора инклюзивный отдых, освобождаются от карантина.

Несмотря на то, для всех туристов остается требование о наличии отрицательного ПЦР-теста с QR-кодом.

Результат теста и доказательства бронирования номеров в отеле или хостеле туристы должны предоставить сразу же по прибытии в страну. Также перед посещением Туниса необходимо заполнить специальную форму мониторинга здоровья.

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