Тунис снимает 7-дневный карантин для иностранных туристов: когда это произойдет
Источник:Travel Weekly
Тунис ослабляет карантинные ограничения для туристов уже с 16 октября. Такое решение касается только полностью вакцинированных путешественников. Однако местные власти могут проводить выборочные экспресс-тесты на коронавирус по прибытии в страну.
Для детей в возрасте до 12 лет отменят обязательный ПЦР-тест на COVID-19. Также вакцинированные туристы смогут избежать изоляции.
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Нововведения для невакцинированных туристов
Согласно новым правилам карантина, для невакцинированных туристов остается обязательным 7-дневный карантин. Однако те, кто заказал у туроператора инклюзивный отдых, освобождаются от карантина.
Несмотря на то, для всех туристов остается требование о наличии отрицательного ПЦР-теста с QR-кодом.
Результат теста и доказательства бронирования номеров в отеле или хостеле туристы должны предоставить сразу же по прибытии в страну. Также перед посещением Туниса необходимо заполнить специальную форму мониторинга здоровья.
Ослабление ограничений для туристов в мире: последние новости
- С 15 октября Индия возобновила выдачу туристических виз. Иностранцы, пользующиеся чартерными рейсами, уже с этого дня могут прибывать в страну. Иностранцев с регулярных рейсов Индия будет принимать с 15 ноября.
- С 19 октября для иностранцев откроет границы Сингапур.
- Для туристов также открывается Бали. Теперь вакцинированные туристы из 19 стран мира могут отдыхать на тамошних островах.