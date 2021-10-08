Речь идет о выдаче туристических виз. В течение 18 месяцев Индия не выдавала их иностранным посетителям в связи с COVID-19.

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Индия снова будет выдавать туристические визы иностранцам

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Индии, туристы, прибывающие чартерными рейсами, смогут въехать с 15 октября. Путешествующих регулярными рейсами будут пускать с 15 ноября.

Иностранные туристы, перевозчики, доставляющие их в Индию, и все другие заинтересованные стороны на станциях посадки, должны соблюдать все соответствующие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, которые время от времени сообщаются Министерством здравоохранения и семьи,

– говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято по результатам консультаций МВД Индии с МИД, Минздравом и Министерством туризма.

Кроме того, этот шаг является следствием предыдущего открытия в последние месяцы для путешественников, которые находятся в служебных, дипломатических или студенческих визах.

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