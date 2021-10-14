Однако долгожданное открытие острова началось медленно, без международных авиарейсов. Какие COVID-требования для гостей действуют на Бали – читайте дальше!
Обратите внимание Популярный тропический остров откроется для вакцинированных туристов: известна дата
Бали открывается для иностранных туристов
В апреле прошлого года власти острова закрыли международный аэропорт, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сейчас же Бали открывает свои границы для международных туристов.
До сих пор в аэропорт все еще не поступало ни одного международного запроса на слот для авиарейсов, будь то рейс на Бали или с Бали,
– отметил представитель аэропорта Тауфан Юдгистира.
Однако добавил, что указания от национальной оперативной группы COVID-19 говорили, что Бали теперь является исходным пунктом для международных рейсов в Индонезию.
Сейчас туристический сектор надеется, что некоторые из 6 миллионов иностранцев, прибывающих на остров в 2019 году, вернутся.
В то же время визовые требования и список стран, гражданам которых можно посещать Бали, пока нечеткие. Должностные лица только вчера, 13 октября, поздно вечером назвали страны, чьи граждане имеют право на посещение острова.
В список входят 19 стран:
- Саудовская Аравия;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Новая Зеландия;
- Кувейт;
- Бахрейн;
- Катар;
- Китай;
- Индия;
- Япония;
- Южная Корея;
- Лихтенштейн;
- Италия;
- Франция;
- Португалия;
- Испания;
- Швеция;
- Польша;
- Венгрия;
- Норвегия.
Отмечается, что правительство выбирало те страны, которые ВОЗ считает низкорисковыми, с небольшим количеством положительных случаев заболевания COVID.
Условия въезда на Бали
Приезжать на остров смогут только вакцинированные туристы.
Перед поездкой им придется сдать ПЦР-тест и отправиться на 5-дневный карантин по прибытию.
В то же время руководитель туристического офиса на Бали – Путу Астава, заявил, что правительство рассматривает возможность сокращения карантинного периода до трех дней, и в конце концов полностью отменит требование карантина.
Кроме того, каждый турист должен приобрести страхование, покрывающее заболевания COVID-19, и предоставить подтверждение о бронирование отеля на весь срок пребывания на Бали.