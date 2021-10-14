Однако долгожданное открытие острова началось медленно, без международных авиарейсов. Какие COVID-требования для гостей действуют на Бали – читайте дальше!

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Бали открывается для иностранных туристов

В апреле прошлого года власти острова закрыли международный аэропорт, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сейчас же Бали открывает свои границы для международных туристов.

До сих пор в аэропорт все еще не поступало ни одного международного запроса на слот для авиарейсов, будь то рейс на Бали или с Бали,

– отметил представитель аэропорта Тауфан Юдгистира.

Однако добавил, что указания от национальной оперативной группы COVID-19 говорили, что Бали теперь является исходным пунктом для международных рейсов в Индонезию.

Сейчас туристический сектор надеется, что некоторые из 6 миллионов иностранцев, прибывающих на остров в 2019 году, вернутся.

В то же время визовые требования и список стран, гражданам которых можно посещать Бали, пока нечеткие. Должностные лица только вчера, 13 октября, поздно вечером назвали страны, чьи граждане имеют право на посещение острова.

В список входят 19 стран:

Саудовская Аравия; Объединенные Арабские Эмираты; Новая Зеландия; Кувейт; Бахрейн; Катар; Китай; Индия; Япония; Южная Корея; Лихтенштейн; Италия; Франция; Португалия; Испания; Швеция; Польша; Венгрия; Норвегия.

Отмечается, что правительство выбирало те страны, которые ВОЗ считает низкорисковыми, с небольшим количеством положительных случаев заболевания COVID.

Условия въезда на Бали

Приезжать на остров смогут только вакцинированные туристы.

Перед поездкой им придется сдать ПЦР-тест и отправиться на 5-дневный карантин по прибытию.

В то же время руководитель туристического офиса на Бали – Путу Астава, заявил, что правительство рассматривает возможность сокращения карантинного периода до трех дней, и в конце концов полностью отменит требование карантина.

Кроме того, каждый турист должен приобрести страхование, покрывающее заболевания COVID-19, и предоставить подтверждение о бронирование отеля на весь срок пребывания на Бали.

По данным Worldometer, по состоянию на 14 октября 2021 года в Индонезии обнаружено 4 231 046 случаев заражения коронавирусом, из них 142 811 летальных.