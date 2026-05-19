Этот город в Италии недооценивают: он уже стремительно набирает популярность

Многие туристы планируют путешествие в Италию в один из самых популярных городов Рим, Милан или Венецию. Эти города действительно невероятно красивые, но есть один нюанс – они переполнены туристами, особенно в пиковый летний сезон.

В последнее время путешественники делают больше ставку на какие-то уникальные локации, которые еще не успели стать сильно популярными, пишет Travel Off Path. Если хочется увидеть другую Италию, то стоит обратить внимание на Триест.

Чем особенный город Триест?

Город расположен в регионе Фриули-Венеция-Джулия и считается недооцененной жемчужиной этого региона. Однако, ситуация начинает меняться. Только в прошлом году Триет принял более 1,6 миллиона туристов, поэтому популярность города продолжает расти.

С населением менее 200 тысяч человек – такие цифры приравниваются к настоящему туристическому буму.

Особенность итальянского города Триест в том, что он окутан австрийским характером. Здесь широкие бульвары, интересная архитектура и выразительный автро-венгерский стиль.

Говорят, что здесь очень легко почувствовать атмосферу Центральной Европы. Может показаться, что вы не в Италии, а где-то между Веной и Будапештом.

Площадь Единства Италии, что выходит прямо к морю – поражает масштабом и совсем не похожа на классические итальянские площади с соборами в центре.

В Триесте кофе – это почти отдельная культура. Одно из самых известных мест в городе – кафе San Marco, открыто в 1914 году. Когда-то в нем собирались писатели, интеллектуалы и художники.

Еще одной атмосферной локацией считается Большой канал. Это уютный район с каменными мостами, небольшим водным каналом и тратториями под старыми аркадами.

Для прогулок на закате здесь можно выбирать Моло Аудаче – длинный пирс, выходящий в Адриатическое море.

Особую атмосферу городу придает арка І века до нашей эры, которой уже более 2100 лет. Рядом расположен римский театр Тергесте, который когда-то стоял у самого моря.

Здесь также над городом возвышается замок Сан-Джусто – крепость с панорамными видами на Триест и залив. Для еще лучшей атмосферы туристам советуют отправиться в замок Мирамаре. Это дворец Габсбургов с роскошными садами и видами на море, до которого можно добраться автобусом за 30 минут.

У города есть еще одна особенность – близость к Словении. Всего 30 минут автобусом, и можно оказаться в Копере – городке на Словенской Ривьере.

Какой итальянский город отталкивает туристов?

Неаполь имеет противоречивую репутацию из-за шума, хаоса и запущенности, но город поражает своей энергией и гостеприимством, пишет Express. Здесь везде можно увидеть портреты Диего Марадоны – легенды футбольного крупа "Наполи", которого здесь обожают.

Одной из самых ярких маршрутов является подъем к замку Сант-Эльмо. Дорога ведет вверх мимо террас и пастельных домов. Из крепости открывается панорама на Неаполитанский залив и огромный Везувий.

In Journal пишет, что опытные туристы описывают Неаполь как один из самых интересных городов Средиземноморья. Галерея Умберто I здесь содержит произведения искусства мастеров эпохи Возрождения, а Музей современного искусства Доннареджина ознакомит с современным искусством Неаполя.

Что стоит узнать о трендовом въездном туризме?

Объездной туризм становится популярным среди поколения Z. К примеру, теперь туристы выбирают Реймс вместо Парижа, Брешию вместо Милана, Милос вместо Санторини и Кудильеро вместо Барселоны.

Объездные маршруты – это альтернатива классическим туристическим местам. Обычно они расположены недалеко от популярных городов или курортов, но имеют спокойный вайб и расслабленную атмосферу.