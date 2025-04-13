Вы должны это увидеть: лучшие инстаграмные локации в Карпатах, куда надо поехать еще в апреле

Карпаты – это настоящая красота в любое время года, а особенно весной, когда расцветает уникальная природа. В то же время апрель – это переходный период в горах, когда можно еще успеть получить волшебные фотографии, которые не успели сделать зимой.

Путешествия в Карпаты – это всегда буря эмоций и впечатлений: от живописной природы до уникальных традиций и кухни. Какие места в Карпатах следует посетить еще в апреле – рассказывает 24 Канал.

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Увидеть цветение крокусов

Март и апрель – это два месяца, во время которых можно увидеть уникальное цветение крокусов.

Лучшие места для любования крокусами – это Черногора, Поп Иван, Свидовец, а также гора Кукул. Учитывая арктический циклон, который накрыл Украину и горы, лучшим вариантом, чтобы увидеть крокусы, является гора Кукул.

Именно на Кукуле долины превращаются в фиолетовые ковры. Кроме того, это достаточно легкий маршрут для начинающих.



Крокусы / Фото из фейсбука Аллы Шульги

Мост в Яремче и виадук в Ворохте

Множество туристов зимой выбирают для отдыха горнолыжный отдых и отправляют в Буковель. По дороге в Буковель, если ехать на авто, можно увидеть фантастический виадук в Ворохте.

Это железнодорожный каменный арочный мост через реку Прут на Ивано-Франковщине. Сегодня мост является своеобразным музеем под открытым небом, местом для сказочных фотосессий и смотровой площадкой, откуда открывается невероятный вид.



Виадук в Ворохте / Фото Тарас Гипп

Яремче привлекает туристов своими ландшафтами, целебными источниками, культурой и тому подобное. В начале прошлого века в городе построили железнодорожный мост через реку Прут.

Особенностью сооружения стала длина пролета в 65 метров, что на момент строительства моста не было присуще в странах Европы. Теперь этот мост еще и отличная локация для красивых фотографий.



Мост через прут в городе Яремче / Фото с сайта Karpaty

Качели в Микуличине

В горах возле села Микуличин есть огромные качели, высота которых равняется с сосной. Поставили качели местные с фантастическим видом на горы. Вход на качели свободный и бесплатный.



Качели в Микуличине / Фото Сергей Бондарец

Геолокация качели уже есть на картах: просто ищете в Google "Большие карпатские качели Микуличин".

Качели на карте

Колесо обозрения в Буковеле

Высокий зимний сезон в Буковеле уже закончился, однако туристы продолжают приезжать туда ради комфортного отдыха.

Именно в Буковеле расположено самое высокое колесо обозрения в Украине. Виды с колеса обозрения не останутся равнодушным никого. Кроме того, красивые фото можно сделать возле самого колеса.



Колесо обозрения в Буковеле / Фото с сайта bukovel