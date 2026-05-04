Перед посещением любой страны стоит ознакомиться с ее особенностями. Например, для отдыха в Хорватии не стоит выбирать большие отели и популярные курорты, если вы цените спокойствие. Вместо этого лучше обратить внимание на отдаленные села и небольшие городки, где меньше туристов, больше аутентичной атмосферы, а апартаменты у моря могут быть уютнее стандартного отеля.

Также стоит иметь с собой наличные в евро для мелких расходов. Не везде можно рассчитаться банковской картой, особенно в маленьких населенных пунктах или сезонных заведениях.