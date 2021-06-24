Тиктокерка высмеяла отель, который не рассчитан на пышнотелых туристов: видео стало вирусным
Источник:Boredpanda
Американка Мэри Фрэн Доннелли освещает проблемы, с которыми сталкиваются пышнотелые люди. Она снимает шуточные видео в тиктоке. Целый цикл блогера посвятила путешествиям и назвала его Traveling as a Fat Person.
В них она показала проблемы, с которыми большинство худых людей никогда бы не столкнулись. Например, гостиничные полотенца не закрывают ее тело полностью, а туалет рассчитан на очень миниатюрных пользователей. Наверное, разгромный юмор американки и покорил сердца миллионов зрителей.
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Мери Фрэн Доннелли в своем тиктоке освещает все, что угодно: от общения с токсичными друзьями до обучения любви к своему телу таким, каким оно есть. Также видео кассаются обработки фетбофобських замечаний, что делает мх содержание значимыми в обществе, где все еще враждебно относится ко всем телам, формам и размерам.
"Traveling as a Fat Person": про серию видео
Блогера рассказала об отеле, в котором она останавливалась. Но он действительно не был предназначен для пышнотелых гостей. Таким образом девушка показала, что гостиничный бизнес еще не готов удовлетворить всех посетителей.
Рассказ о путешествиях от Мэри: видео
Я справлюсь с юмором ... Я освещаю ситуацию, которая является настоящим стрессом для людей больших размеров ... Мы с сестрой могли только смеяться над тем, насколько это абсурдно,
– пояснила она в видео.
На самом деле размеры таких вещей, как полотенца, туалет и стулья, были бы недостаточны для большинства из нас.
Обзор гостиничного номера Мэри: видео
Мощное заявление Мэри получило резонанс среди многих людей. Ее жизненная позиция предлагает своеобразный глоток свежего воздуха и совершенно другой взгляд на стали вещи. Она напоминает, что все мы достойны любви, внимания, поддержки и многое другое.