У ньому вона показала проблеми, з якими більшість худих людей ніколи б не стикнулися. Наприклад, готельні рушники не закривають її тіло повністю, а туалет розрахований на дуже мініатюрних користувачів. Напевно, розгромний гумор американки й підкорив серця мільйонів глядачів.

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Мері Френ Доннеллі у своєму тіктоці висвітлює все, що завгодно: від спілкування з токсичними друзями до навчання любові до свого тіла таким, яким воно є. Також відео стосуються реакції на фетбофобські зауваження, що робить їхній вміст надто важливим у суспільстві, яке все ще вороже ставиться до всіх тіл, форм та розмірів.

Traveling as a Fat Person: про серію відео

Блогерка розповіла про готель, в якому вона зупинялася. Але він направду не був призначений для пишнотілих гостей. Таким чином дівчина показала, що готельна індустрія ще не готова задовольнити всіх відвідувачів.

Розповідь про подорожі від Мері: відео

Я впораюся з гумором ... Я висвітлювала ситуацію, яка є справжнім стресом для людей великих розмірів ... Ми з сестрою могли лише сміятися над тим, наскільки це було абсурдно,

– пояснила вона у відео.

Насправді розміри таких речей, як рушники, туалет та стільці, були б замалі для більшості з нас.

Огляд готельного номера Мері: відео

Потужна заява Мері отримала резонанс серед багатьох людей. Її життєва позиція пропонує своєрідний ковток свіжого повітря та абсолютно інший погляд на сталі речі. Вона нагадує, що всі ми гідні любові, уваги, підтримки та багато іншого.