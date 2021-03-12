Британское издание The Telegraph составило список из 30 вариантов путешествий по рекам мира и среди рекомендованных направлений есть и Украина.

Рекомендуют круиз к Черному морю продолжительностью 14 дней вдоль реки Дунай. Маршрут начинается в Германии – Австрия – Словакия – Венгрия – Сербия – Болгария – Румыния.

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А по дороге можно посетить столицы с дворцами и замками, склоны долины Вахау и величественные Железные ворота, за которыми лежит тропа через Карпатские горы.

Они отметили, что "Одесса усеяна архитектурными жемчужинами". А для особо энергичных рекомендуют пробежаться по знаменитой Потемкинской лестнице.

Казацкие всадники, размахивая саблями, добавляют боевого привкуса к этой 12-дневного открытия вдоль Днепра через сердце Украины. Проход водами от Киева до Одессы усеянных похожими на луковицы куполами соборов и византийскими иконами, которые обозначают века истории. А острова и озера Днепровской дельты – это сундук с сокровищами дикой природы,

– написал The Telegraph.

Во всем мире правила въезда в страны постоянно обновляются, но в большинстве из них иностранным туристам трудно попасть. Лишь в пяти странах сейчас нет коронавирусных ограничений.