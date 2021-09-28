Тест и самоизоляция несмотря на вакцинацию: Израиль изменил правила въезда

Израиль снова изменил правила пересечения границы. Для въезда украинцам необходимо быть вакцинированными, но все равно придется сдавать тест и проходить самоизоляцию.

Тестов, кстати, должно быть 2. Один надо сделать к путешествиям, а другой – непосредственно в аэропорту.

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Условия въезда: детали

На сайте посольства сообщили об обновлении правил въезда на территорию государства Израиль. Иностранцы, которые хотят пересечь границу, должны выполнить следующие действия.

Подать заявку в израильские дипломатические или консульские учреждения по месту жительства или в управление по вопросам иммиграции. Ее рассматривают до 7 дней. Не позднее, чем за 72 часа до вылета необходимо сделать ПЦР тест. Он должен быть отрицательным. Оформить страховой полис, который покроет расходы в случае заболевания COVID-19. В аэропорту необходимо сдать еще один ПЦР-тест. Если забронировать услугу заранее, то получится на 20 шекелей (165 гривен дешевле). Даже в случае 2 отрицательных тестов, иностранцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно сократить, если сделать еще один ПЦР на 7 сутки.

Можно находиться на самоизоляции в отеле или дома. Но тогда придется внести залог за электронный браслет, который будет отслеживать местонахождение. Если же нарушить вышеупомянутые условия, правительство страны может запретить въезд на неограниченный срок.