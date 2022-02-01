Теперь без ограничений: в Грузии отменили "зеленые паспорта"

Правительство Грузии решило отменить "зеленые паспорта", которые позволяли посещать общественные места гражданам страны и туристам.

Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. Рассказываем, что следует знать о нововведениях тем, кто планирует путешествие в Грузию.

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Причина отмены "зеленых паспортов"

Власти Грузии сочли систему неэффективной.

Учитывая быстрое распространение штамма "Омикрон", слабое течение вируса, а также международный опыт, Совет принял решение отменить обязательства по "зеленому паспорту",

– отметил Гибрадзе.

Это значит, что теперь останавливаться в отелях и хостелах можно будет без сертификата о вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте. Не придется показывать документы и на горнолыжных курортах, в развлекательных центрах, СПА, тренажерных залах, заведениях общественного питания и бассейнах.

"Зеленые паспорта" в Грузии: справка

С 1 декабря в Грузии только владельцы безопасного ковид-статуса могли посещать открытые и закрытые общественные просторы.

"Зеленый статус" предоставлялся полностью вакцинированным людям, а также выздоровевшим от коронавируса получил отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа или экспресс-тест на антиген за последние 24 часа.