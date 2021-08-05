В Таиланде начал действовать запрет на использование солнцезащитных кремов: причина ограничения

Правительство Таиланда запретил туристам использовать солнцезащитные кремы на территории морских национальных парков. Поскольку некоторые компоненты этих защитных средств разрушают коралловые рифы.

Нарушителей ждут огромные штрафы. А солнце защитные кремы забирать на входе в природных объектов.

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Солнцезащитные кремы против коралловых рифов

Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений сообщил о запрете использования солнцезащитных кремов, в которых есть такие компоненты:

оксибензон;

октиноксат;

4-метилбензилиден камфоры;

бутилпарабен.

Такое решение объясняют необходимостью дополнительной защиты уникальной природы Королевства.

Исследования показали, что некоторые химические соединения, содержащиеся в солнцезащитных средствах, вредят кораллам, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание,

– пояснил гендиректор департамента Таня Нетитаммакул.

Если же отдыхающие несмотря на запрет пронесут кремы, которые содержат эти компоненты, то им грозит штраф в 100 000 бат (более 81 000 гривен).

Сейчас дайверам разрешено использовать средства защиты от солнца на основе оксида цинка. Поскольку соответствующие исследования не выявили опасности для морских существ.