В Таиланде начал действовать запрет на использование солнцезащитных кремов: причина ограничения
Источник:Bangkok Post
Правительство Таиланда запретил туристам использовать солнцезащитные кремы на территории морских национальных парков. Поскольку некоторые компоненты этих защитных средств разрушают коралловые рифы.
Нарушителей ждут огромные штрафы. А солнце защитные кремы забирать на входе в природных объектов.
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Солнцезащитные кремы против коралловых рифов
Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений сообщил о запрете использования солнцезащитных кремов, в которых есть такие компоненты:
- оксибензон;
- октиноксат;
- 4-метилбензилиден камфоры;
- бутилпарабен.
Такое решение объясняют необходимостью дополнительной защиты уникальной природы Королевства.
Исследования показали, что некоторые химические соединения, содержащиеся в солнцезащитных средствах, вредят кораллам, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание,
– пояснил гендиректор департамента Таня Нетитаммакул.
Если же отдыхающие несмотря на запрет пронесут кремы, которые содержат эти компоненты, то им грозит штраф в 100 000 бат (более 81 000 гривен).
Сейчас дайверам разрешено использовать средства защиты от солнца на основе оксида цинка. Поскольку соответствующие исследования не выявили опасности для морских существ.