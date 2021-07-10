В Таиланде усилят карантин из-за COVID-19 в 9 провинциях: перечень
10 июля 2021 , 19:26Читати новину українською
Источник:Посольство Украины в Таиланде
Правительство Таиланда решило усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Ограничения касаются 9 провинций. Однако власти призывают вообще воздержаться от посещений общественных мест, поездок и избегать скоплений людей.
Поэтому общественный транспорт не будет работать ночью. А всех работодателей призывают поощрять работников выполнять работу по дому.
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Что известно об ограничении в Таиланде
Правительство Таиланда сообщило о:
- Введении комендантского часа с 21:00 до 04:00 часов;
- запрет собираться компаниям более 5 человек;
- прекращение курсирования общественного транспорта во время комендантского часа;
- ограничения на передвижение между провинциями;
- общественные и развлекательные заведения, а также парки не будут работать с 20:00 до 04:00 часов.
Эти ограничения касаются провинций Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.