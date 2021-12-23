Таиланд возобновляет требование карантина для путешественников

Министерство Таиланда принимает решение о приостановке программы Test&Go. Все из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

Эта программа позволяет вакцинированным из ряда стран въезжать на территорию Таиланда без карантина и свободно передвигаться по стране.

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Таиланд возобновит требование карантина для туристов

Так, на всех курортах будет действовать обязательная самоизоляция для прибывших.

Находиться в специальной гостинице, даже вакцинированным, придется от 7 до 10 дней. В течение этого периода запрещено покидать дом или менять местонахождение.

Test&Go хотят приостановить: почему

Такие правила не распространяются на курортный остров Пхукет, где туристы во время карантина смогут выходить за пределы помещения, но для них будут открыты только некоторые места.

Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что внесет предложение в Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).

Если Test&Go не будет пересмотрен, то инфицированные, но не обнаруженные, у приехавших, могут сразу же отправиться внутрь страны, что приведет к появлению новых случаев инфекций,

– заявил представитель Минздрава.

По данным ведомства, "Омикрон" обнаружили у одного из туристов, прибывшего именно по схеме Test&Go, поэтому ее следует приостановить.

Теперь суть предложения сводится к тому, что въехать в страну можно будет только на территории "синих зон" или через отбывания государственного карантина.

Такие правила будут действовать как минимум до 4 января – затем правительство планирует пересмотреть ограничения.

COVID-19 в Таиланде: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 22 декабря 2021 года в Таиланде выявлен 2 199 061 случай заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 21 471 летальный;

В то же время 2 139 388 человек побороли болезнь.

Как известно, в настоящее время в Таиланде обнаружено более 80 случаев "Омикрон".