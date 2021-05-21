Свиржский замок открывается для туристов: что нужно знать об условиях экскурсии

На Львовщине впервые за много лет для туристов открыли Свиржский замок. Наконец путешественники смогут посетить старинные покои легендарной крепости, увидеть галереи и выставки, которые здесь организуют. Ранее было разрешено осматривать только его фасады и двор.

Однако туристов будут пускать только в безопасные зоны здания. Об этом заявил Василий Петрик – руководитель управления охраны объектов культурного наследия департамента архитектуры и развития градостроительства ЛОГА.

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Уже есть информация о записи на посещение замка, но пока он будет доступен для туристов только в выходные и по предварительной записи, – отметил он.

На своей странице в Фейсбуке замок сообщил, что по предварительной регистрации, экскурсии будут проводить каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 для групп до 20 человек.

Стоимость экскурсии – 100 гривен, для студентов и пенсионеров – 50 гривен. Для детей до 12 лет в сопровождении родителей, членов союза архитекторов, лицам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и АТО по предъявлению удостоверения – вход бесплатный.

Что известно о Свиржском замке?

Он расположен в Перемышлянском районе Львовской области. Первые упоминания о нем датируются 1530 годом, когда замок принадлежал роду Свиржских. Современный вид он приобрел с середины XVII века, когда перешел в собственность графа Цетнера и принадлежал его потомкам до XIX века.

Крупнейших повреждений замок получил во время Первой мировой войны – его сожгли российские войска. В межвоенные годы замок попытались отреставрировать. Следующие реставрационные работы проводились в 1975 – 1983-х под руководством архитектора Андрея Шуляра. В 2022 году Свиржский замок планируют отреконструировать в рамках программы "Большая реставрация".