Однако история Джейсона и Нэнси из Калифорнии показывает, что такой сценарий вполне может стать реальностью. Они продали почти все, что имели, уволились с работы и оставили жизнь, которую строили более 30 лет. Теперь супруги путешествуют по миру, живут только с ручной кладью и рюкзаками, создают контент и не имеют конкретной даты, когда планируют вернуться к привычной жизни.

Журналистка 24 Канала Милена Бордакова в конце июля пообщалась с героями и узнала немало интересных деталей об их новой жизни: от подготовки к переезду и первых месяцев в пути к неожиданным открытиям, трудностям и нюансам, которые не всегда видны за красивыми кадрами из путешествий.

Как возникла идея оставить привычную жизнь и отправиться в мировое путешествие?

Шесть месяцев назад вы продали почти все, что имели, уволились с работы и отправились путешествовать по миру. Как возникла эта идея? Кто предложил ее первым и в какой момент вы поняли, что пора воплотить ее в жизнь?

Да, для нас это было большое изменение! Идея принадлежала Джейсону. Впервые он начал задумываться об этом вскоре после того, как ему исполнилось 50 лет. Он работал менеджером программ в космической отрасли, где занимался созданием аппаратуры, которую запускают в космос.

Это может быть увлекательной и действительно важной работой, но она бывает очень стрессовой и способна полностью поглотить жизнь. Джейсон начал думать, хочет ли проводить так каждый свой день в ближайшие годы.

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Джейсон и Нэнси собирают вещи перед продажей дома / Фото предоставлены для 24 Канала

Тогда он стал рассматривать другие варианты, как мы могли бы провести этот этап нашей жизни. Мы знали слишком много людей, которые ушли из жизни раньше, чем ожидали, или неожиданно столкнулись с болезнью или травмой и уже не смогли осуществить свои мечты и достичь поставленных целей.

Мы понимали, что никто не может быть уверен в завтрашнем дне, поэтому чувствовали, что должны больше наслаждаться жизнью.

Джейсон рассмотрел все возможные варианты, которые позволили бы сделать это финансово стабильным до того момента, когда мы сможем начать использовать свои пенсионные сбережения. А это должно было произойти только через 8 – 9 лет. Оказалось, что существует несколько способов, которые могли бы позволить нам осуществить этот план.

В какой-то момент он наткнулся на людей на ютубе, которые жили за границей, постоянно путешествовали по миру и тратили на это меньше денег, чем им понадобилось бы просто для жизни в родном городе. Мы всегда хотели больше путешествовать, но повседневные обязанности не давали нам этого сделать. И, наконец, такая идея просто показалась нам правильной.

Джейсон постепенно делился со мной своими мыслями, будто понемногу приучал меня к этой идее. Моя профессиональная жизнь складывалась именно так, как я хотела, но я понимала, что нам нужно что-то изменить.

Чем больше мы об этом говорили, тем сильнее оба понимали, что действительно можем это реализовать. Мы составили план, а когда Джейсон достиг определенных финансовых целей на работе, выставили наш дом на продажу – и этот процесс уже был запущен.

Насколько сложно было оставить позади вашу прежнюю жизнь? Были ли моменты, когда вы хотели передумать?

В нашей жизни было очень много того, что мы любили. Десять лет назад мы переехали в Южную Калифорнию. Это была наша мечта, и нам нравилось все вокруг: город, соседи, наш дом, погода, пляжи и многое другое. Мы прожили там десять лет.



Джейсон и Нэнси исследуют Голубой глаз в Албании / Фото предоставлены 24 Каналу

Но жизнь там была дорогой, и в конце концов это начало удерживать нас в ситуации, которая приносила больше вреда, чем пользы.

Мы не материалисты. Мы не ездим на дорогих новых автомобилях, не ужинаем в дорогих ресторанах и не покупаем новейшие телефоны или модную одежду. Мы всегда жили по средствам и часть денег откладывали.

Тогда мы этого еще не осознавали, но именно к такому моменту и готовились. Мы решили упростить свою жизнь и выбрать опыт и жизнь вместо "вещей".

Мы много раз спрашивали себя, преимущественно молча и каждый по отдельности, правильно ли поступаем. Но мы все хорошо изучили, понимали, чего сможем добиться, и, самое главное, знали, что ни одно решение не обязательно должно быть навсегда.

Мы договорились, что всегда сможем вернуться к определенной версии нашей прежней жизни, если это будет необходимо или мы сами этого захотим. В то же время, мы понимали, что возможность сделать этот шаг не будет доступна для нас вечно.

Что оказалось самым сложным при подготовке?

Что было самым сложным в подготовке к этой поездке: продажа вещей, отказ от стабильной работы или психологическое принятие столь масштабных изменений в жизни?

Это действительно отличный вопрос. Сложнее всего было осознать, что мы больше не будем видеться с семьей и друзьями так часто. У нас трое взрослых сыновей, младший из них учится в колледже. Хотя они уже не жили с нами, мы любим проводить с ними время и быть рядом.

Самым трудным было осознание того, что теперь между нами будет больше расстояния и времени. К счастью, сегодня благодаря технологиям оставаться на связи намного проще.

Если не считать людей, то на поверхностном уровне самым сложным было оставить стабильность нашей профессиональной деятельности. Мы более 30 лет упорно трудились, чтобы оказаться там, где были: иметь определенное финансовое положение, профессиональную идентичность, контакты и рабочие связи. В опреденном смысле мы отказывались от всего этого ради неизвестности. Поэтому финансовая безопасность и изменения в жизни были тесно связаны между собой.

Джейсон и Нэнси в Дананге, Вьетнам / Фото предоставлены для 24 Канала

Больше всего мы боялись именно неизвестности – таких масштабных изменений в жизни без уверенности, что это действительно "правильное" решение. А что если все будет совсем не так, как мы думаем? Не пожалеем ли мы, что покинули былую жизнь?

Но страх сожалений был для нас сильнее. Нас пугала мысль, что мы не сделаем этого, а через годы будем думать о том, как все могло бы сложиться.

По тем же причинам было сложно расставаться и с вещами. Многие мы собирали на протяжении более 30 лет нашей совместной жизни. Некоторые имели для нас особое значение, но в конце концов это все равно были только вещи.

Когда десять лет назад мы переезжали из Техаса в Калифорнию, то уже избавились от большого количества ненужного. Но на этот раз задача была намного масштабнее, а решение намного сложнее. Когда у тебя очень мало места для хранения вещей приходится решать, что действительно необходимо, а что нет. И чтобы двигаться вперед, иногда нужно проститься с вещами из своего прошлого.

Как на решение отреагировали семья и друзья?

Как семья и друзья отреагировали, когда узнали про ваше решение? Они сразу вас поддержали или кто-то пытался убедить остаться?

Почти все нас поддержали, особенно после того, как прошел первый шок. Некоторые волновались за нас, ведь с финансовой точки зрения это было очень большое решение: отказ от стабильной зарплаты, прекращение взносов до пенсионных счетов, большее расстояние от сыновей и других членов семьи. Но после того, как мы объяснили, что именно делаем и почему, а также, что при необходимости всегда можем вернуться, они полностью нас поддержали.

Наши сыновья были рады за нас, но, конечно, тоже немного беспокоились. Особенно из-за продажи дома, в котором они провели годы своего детства. Но они поняли наше решение и были взволнованы будущими приключениями.

В конце концов мы надеемся показать им пример того, как нужно следовать своим мечтам и интересам и не позволять страху помешать получить от жизни то, чего хочется.

Лишь несколько человек сказали, что нам не стоит этого делать или что это ошибка. Мы понимаем причины их беспокойства и ценим их мнение, но чувствовали, что сами лучше знаем, что для нас правильно.

Джейсон и Нэнси катаются на велосипедах в Шкодере, Албания: смотреть видео

Как изменилось отношение к вещам после начала поездки?

После продажи почти всего, что у вас было, вы фактически живете с одним чемоданом. Как это изменило ваше отношение к вещам? Чувствуете ли вы теперь, что для счастья нужно гораздо меньше, чем вы когда-либо думали?

Да, это правильный вопрос. Мы больше вообще не привязаны к вещам. Мы поняли, что на самом деле нам нужно очень мало, а самое важное в жизни – это опыт и отношения, а не "вещи".

Были ли вещи, с которыми вы просто не смогли расстаться? А с другой стороны, взяли ли вы с собой что-нибудь, что впоследствии оказалось совершенно ненужным?

Мы оставили одну машину для удобства, чтобы пользоваться ею, когда возвращаемся в США. Это самая большая вещь, которую мы сохранили. Сейчас мы думаем, как долго ее будем держать, ведь когда мы далеко, она создает определенные неудобства.

Кроме того, мы оставили только вещи, которые имеют для нас значение. Это фотографии нас и наших детей, школьные работы и другие вещи, которые дети создавали в течение лет, а также другие памятные предметы.

Они занимают примерно четверть спальни в доме моих родителей. В какой-то момент нам, возможно, придется их перевезти, но пока они доступны нам, когда мы приезжаем домой.

Джейсон и Нэнси возле Драконового моста в Дананге, Вьетнам / Фото предоставлены для 24 Канала

Мы достаточно хорошо собрали вещи для первых шести месяцев поездки, но поняли, что взяли больше, чем требовалось. Мы не носили всю одежду, которую привезли, а также не использовали некоторую электронику "на всякий случай", которую брали для создания видео. Во время следующего этапа поездки по Азии мы планируем взять еще меньше вещей.

Как вы планируете бюджет поездки?

Как вы планировали бюджет перед началом этого происшествия? Совпали ли ваши ожидания по поводу затрат с реальностью или вам уже пришлось корректировать финансовый план в пути?

Мы многое исследовали эту тему: смотрели видео на ютубе и читали блоги людей, которые делали нечто подобное. Это дало нам хорошее представление о том, сколько нужно закладывать в бюджет и что следует учесть.

Мы убедились, что наших финансов достаточно, чтобы стабильно поддерживать такой бюджет. Сюда входят инвестиции, которые мы получили после продажи дома, предварительные инвестиции, а также моя дистанционная работа с актерами как коуча.

Наши расходы очень близки к планируемым. Мы отслеживаем каждый потраченный доллар с помощью простого приложения. Соблюдаем свой бюджет, но в то же время не отказываем себе во всех удовольствиях.

Мы определили категории, имеющие наибольшую гибкость. Для нас это еда. Мы решили не тратить много денег на питание вне дома. В большинстве своем покупаем продукты и готовим сами, а иногда ходим в рестораны. Именно на этом мы экономим, когда тратим больше в других категориях.

Как вы решаете, на чем следует экономить, а на чем никогда не экономите? Меняется ли ваш бюджет в зависимости от региона мира, по которому вы путешествуете?

Мы многое исследуем варианты жилья, чтобы найти наилучшее соотношение цены и качества. Для нас это означает, что рядом должны быть основные необходимые вещи: возможность пешком добраться до нужных мест, продуктовых магазинов и ресторанов, доступ к общественному транспорту, хорошее место для работы, стиральная машина и, если удается найти, удобная кровать – это важный урок, который мы извлекли уже во время путешествия!

Нам не нужно жить в туристических районах. На самом деле, мы даже больше любим находиться среди местных жителей.

Мы любим местную еду, но научились питаться недорого: не есть в туристических районах и покупать местные продукты и бренды. Мы тратим деньги на впечатление, но перед этим тщательно оцениваем, действительно ли оно того стоит.

Мы достаточно много путешествовали вместе, чтобы знать, что имеет ценность для каждого из нас. Если один из нас очень хочет что-либо увидеть или сделать, мы это делаем. Если оба относимся к этому безразлично, обычно отказываемся.

Джейсон и Нэнси возле пагоды в Дананге, Вьетнам / Фото предоставлены для 24 Канала

Наш бюджет рассчитан на средние расходы во всех местах, поэтому мы ожидаем, что будем тратить больше, чем в других странах. Эти перерасходы будем компенсировать там, где сможем потратить меньше. Здесь и помогает отслеживание расходов и правильный выбор. Выбор мест для поездок имеет решающее значение для нашего общего плана и бюджета.

Как вы составляете маршрут кругосветного путешествия?

Как вы планируете маршрут? Все расписано на месяцы вперед или вы принимаете решение спонтанно во время поездки?

За шесть месяцев мы побывали в Испании, Италии, Черногории, Албании, Сербии на один день, Боснии и Герцеговине, Португалии и снова в Испании. Поскольку это был новый для нас опыт, сначала мы хотели все тщательно спланировать, чтобы понять, как будут работать план и бюджет. Потому мы спланировали все первые шесть месяцев.

Мы решили пройти часть Камино-де-Сантьяго в Испании, но хотели сделать это в хорошую погоду, поэтому запланировали маршрут на май. Это, в свою очередь, определило время поездок в другие места.

Мы знали, что Испания и Италия будут дороже нашего бюджета, поэтому хотели сбалансировать их более дешевыми направлениями. Мы много слышали о балканских странах и очень хотели их посетить. И они нас не разочаровали!

Возможно, со временем мы будем больше спонтанно путешествовать, но для начала такой подход был для нас комфортным.

Почему вы решили начать свое кругосветное путешествие именно из Европы?

Мы хотели начать с мест, которые давно стремились посетить. После предыдущей поездки мы полюбили Испанию и хотели вернуться. Также годами мечтали побывать в Италии. Именно поэтому эти два направления стали первыми странами нашего путешествия. Оттуда было логично отправиться в соседние регионы, которые помогали уменьшить расходы и в то же время предлагали много интересного.

Нам еще так многое нужно увидеть в мире. Мы с нетерпением ждем новых мест впереди, а также возможности вернуться к некоторым замечательным местам, где уже побывали.

Как постоянные путешествия влияют на отношения?

Вы постоянно вместе – не только как супруги, но и как партнеры в путешествиях. Становилось ли это когда-нибудь испытанием для ваших отношений? Что помогает вам оставаться сильнейшей командой даже в сложные моменты?

Мы вместе больше 30 лет. За это время мы вместе работали над проектами еще в колледже, годами работали в одной компании и вместе воспитывали троих детей. Невозможно пройти такой путь и не узнать много нового друг о друге.

Нам повезло, что на протяжении всей совместной жизни мы в большинстве своем смотрели в одном направлении. У нас очень похожи интересы, подходы к бюджету и представления о том, что важно в жизни. Так что в этом смысле мы уже имели определенное преимущество.

Мы не часто спорим, но, как и все люди, не всегда соглашаемся во всем. К тому же постоянное пребывание вместе 24/7 может являться испытанием для любых отношений. А если добавить ежедневное создание публикаций для соцсетей, то стресса хватает! Мы справляемся с этим, стараясь уважать чувства и выбор друг друга и давать друг другу пространство, когда это необходимо.

Джейсон и Нэнси возле замка Розафа в Шкодере, Албания / Фото предоставлены для 24 Канала

Мы до сих пор некоторые вещи выясняем, например, как убедиться, что каждый из нас имеет собственную цель и возможность заниматься своими интересами. Это не то, что можно решить за одну ночь. Это процесс, над которым нужно работать. И мы стараемся поддерживать друг друга как можно лучше.

Шесть месяцев постоянных путешествий, новых городов и смены часовых поясов могут истощать. Как вы восстанавливаете силы и избегаете выгорание?

Нам помогает то, что мы проводим много времени в каждом месте. Мы стараемся оставаться примерно на месяц в каждой стране. Это не всегда означает, что весь месяц мы находимся в одном месте, но такого времени достаточно, чтобы не чувствовать, что нам нужно наспех увидеть все сразу.

Мы стараемся придерживаться обычного распорядка: покупаем продукты, ходим в спортзал и занимаемся другими повседневными делами, которые делали бы дома. Это дает нам достаточно времени для отдыха.

Нам не нужно каждый день куда-то спешить и посещать туристические места, ведь у нас есть время. Именно это важнейший фактор.

Это очень отличается от того, как мы путешествовали раньше. Тогда для отпуска у нас было всего 1 – 2 недели. Все происходило наспех, и мы старались использовать каждый день максимально. Это было приятно, но в то же время истощало. А когда путешествие заканчивалось, нам было грустно.

Недавно, когда мы покидали круиз на Аляске, то отметили, что, хотя нам очень понравилась поездка, мы не скучали по ее завершению. Это был один прекрасный этап нашего путешествия. Нам понравилось, но мы уже были готовы к следующему этапу.

И мы поняли, что большинство людей, которые в тот день покидали круиз, не имели такой возможности или такого взгляда на вещи. Они были похожи на нас прошлых. Это заставило нас еще больше ценить невероятный образ жизни, который мы теперь можем себе позволить.

Джейсон и Нэнси возле Драконового моста в Дананге, Вьетнам: смотреть видео

Когда вы решили вести блог о своем путешествии?

Вы не только путешествуете, но и делитесь своим путешествием с аудиторией. Когда вы поняли, что хотите документировать свои поездки?

Прежде всего, мы хотели документировать наше путешествие для двух аудиторий: для себя и для семьи и друзей. Мы знали, что хотим создать видеодневник, к которому сможем возвращаться после завершения путешествия и с удовольствием его просматривать.

Мы хотели, чтобы наша семья и друзья могли следить за нами и видеть, чем мы занимаемся. И, конечно, мы хотели поделиться своей историей с более широкой аудиторией. Нам очень помогла щедрость людей, которые делились собственным опытом, и мы подумали, что наша история также может быть близка другим людям, помочь им узнать что-то новое и, возможно, вдохновить.

Поскольку мы хотели документировать нашу поездку, то начали еще до отъезда – до того, как Джейсон уволился с работы и до того, как мы завершили продажу всех вещей. Мы понимали, насколько важной частью путешествия было все, что происходило до начала.

Мы поняли, что многих людей интересует не только что мы делаем, но и почему и как. Именно эту дополнительную часть нашей истории мы пытаемся показать в процессе.

Джейсон и Нэнси на Латинском мосту в Сараево, Босния и Герцеговина: смотреть видео

Насколько сложно совмещать жизнь в пути с созданием контента?

Нам нравится создавать контент и для себя и для нашей аудитории. Мы ежедневно создаем и публикуем контент в инстаграмме. Иногда это усложняет наши дни, ведь нужно придумать идею, снять видео, смонтировать его, а затем добавить музыку, описание и субтитры.

На это легко может уйти два или более часов в день. Еще несколько дополнительных часов в неделю занимает создание видео для ютуба. Так что после выхода на пенсию это похоже на еще одну работу!

К тому же, мы не всегда знаем, каким будет наше видео на этот день, вплоть до момента его публикации. Кроме того, мы читаем и отвечаем на каждый комментарий и получаемые сообщения. Все это занимает много времени, но в то же время доставляет огромное удовольствие.

Мы не ожидали, что у нас будет столь активная аудитория, и каждый день поражены поддержкой и любовью, которую получаем. Это делает все наши усилия достойными того!

Что больше всего удивило вас за первые шесть месяцев?

Оглядываясь на эти шесть месяцев, каково ваше величайшее открытие: о мире, людях и, возможно, о самих себе?

Мы узнали очень многое! Каждое место, которое мы посетили, чему-то нас научило. Нам нравится знакомиться с новыми культурами и историей.

Одно из того, что особенно запомнилось, – куда бы мы ни приезжали, люди повсюду хотят одного и того же: быть счастливыми, обеспечивать свои семьи и иметь возможность сделать свою жизнь лучше.

Мы смогли увидеть это, проводя больше времени в отдельных местах – не просто как туристы, а живя среди местных жителей и общаясь с ними.

Больше всего мы благодарны за огромную поддержку, которую получили через наши сообщества в соцсетях, в частности, за возможность лично встретиться с таким количеством людей.

Для нас это было невероятным подарком – встречать людей лично или онлайн, которым близка наша история. Это стало самым приятным и неожиданным результатом того, что мы делаем, и это очень нас вдохновило.

Джейсон и Нэнси в Мостаре, Босния и Герцеговина: смотреть видео

Существовал ли миф о длительных путешествиях, в которые вы верили до начала путешествия, но теперь знаете, что это неправда?

Мы многое исследовали эту тему перед началом путешествия, поэтому многие вещи нас не удивили. Но, по нашему мнению, самая большая ошибка людей состоит в том, что для такого образа жизни нужно быть богатым.

Деньги, безусловно, нужны, ведь поездки не бесплатны. Но мы путешествуем с бюджетом 4000 долларов США в месяц. В большинстве стран мира это значительная сумма, но она ниже ожидаемых расходов в США и других "богатых" странах, где столько или больше можно потратить только на недельный отпуск.

А путешествовать можно еще дешевле, если путешествовать меньше, чем мы. Главное – воспринимать это как новую жизнь, а не как бесконечный отпуск.

Какую часть такого образа жизни люди больше всего романтизируют?

Люди думают обо всех удивительных вещах, которые делают каждый день во время отпуска, и представляют, что каждый день постоянного путешествия выглядит так же.

Но есть много дней, когда мы ничего не осматриваем, а просто сидим в квартире и работаем. Бывают долгие дни переездов и не всегда все происходит по плану.

Мы живем только с ручной кладью и рюкзаками, поэтому нет всех удобств, которые раньше были у нас дома: собственной комфортной кровати или дивана, неограниченного количества горячей воды, стиральной и сушильной машин в каждом месте и многих других вещей, к которым люди привыкают в повседневной жизни и даже не задумываются о них.

Такой образ жизни требует определенной способности адаптироваться. А постоянное пребывание вместе означает, что нам приходится больше общаться и находить компромиссы, чем раньше.

Не поймите нас неправильно: мы не изменили бы то, что делаем, и знаем, насколько нам удалось иметь такую возможность. Но люди должны начинать путешествие с открытыми глазами и реалистичными ожиданиями.

Джейсон и Нэнси в Нерхи, Испания: смотреть видео

Знаете ли вы, когда завершится кругосветное путешествие?

Знаете ли вы уже, когда завершится это кругосветное путешествие?

Нет, у нас нет ни дать завершения, ни конкретной конечной цели, и именно это придает путешествия любопытство.

Настанет день, когда мы захотим замедлиться и проводить больше времени в одном месте. И, вероятно, настанет момент, когда мы скажем, что уже достаточно путешествовали – по крайней мере, на время.

В каждом посещаемом месте мы оцениваем, могли бы жить там дольше. Как бы нам не нравилось посещать новые страны и города, узнавать новые культуры и знакомиться с замечательными людьми со всего мира, часть нас также ждет поиск того самого "идеального места", где мы захотим поселиться. Но не будем забегать вперед – у нас еще много мест впереди!

Можете ли вы представить, что вернетесь к предыдущей работе и прежнему распорядку, или это происшествие полностью изменило ваше видение будущего?

Мы не думаем, что когда-нибудь вернемся к нашей прежней жизни. К счастью, мы считаем, что сможем поддерживать такой образ жизни неограниченное время, поскольку подготовились к нему.

Мы десятилетиями экономили и инвестировали, а также всегда были бережливыми людьми, которые редко позволяли себе лишнее и не имели дорогих вкусов.

Ни один из нас не вырос в богатой семье, и мы никогда не попадали в ловушки потребительства. Мы начали ценить впечатление гораздо больше, чем "вещи". А свобода, которую мы сейчас имеем, бесценна.

Это не значит, что мы не хотим жизни с содержанием и достижениями. Я до сих пор занимаюсь коучингом для актеров, а Джейсон исследует собственные интересы и занятия. А мы просто посмотрим, во что превратится наш опыт с соцсетями. Мы очень благодарны за сообщество, которое сформировалось вокруг нас.

Джейсон и Нэнси возле Олимпийских колец в Милане, Италия: смотреть видео

Какой совет вы бы дали тем, кто боится изменить свою жизнь?

Если бы вы могли дать только один совет людям, мечтающим о больших изменениях в жизни, но боятся сделать первый шаг, каким он был бы?

Изменения – это сложно, именно поэтому так мало людей по-настоящему и целенаправленно следуют своим мечтам. Мы не были исключением.

Каждый из нас может составить длинный список вещей, которые мы хотели попробовать или осуществить, но не чувствовали, что у нас есть время, ресурсы или возможности. А потом мечта или цель просто исчезает.

Но это то, что мы все-таки сделали, и мы очень благодарны себе за это. Даже эти первые шесть месяцев оказались невероятно ценным опытом.

Когда этим летом мы посетили семью и друзей в США, то на мгновение остановились и подумали о том, что пережили за последние шесть месяцев по сравнению с той, какой была бы наша жизнь, если бы мы ничего не меняли. Мы поняли, что за это время для нас ничего бы не изменилось. Мы, скорее всего, оставались бы на той же работе, с теми же проблемами и разочарованиями.

Конечно, у нас остались бы те же удобства и друзья, так что все не было бы так плохо. Но это не ощущалось бы как развитие. А за последние шесть месяцев мы невероятно выросли во многих аспектах.

Мы слышали много высказываний о том, что страх пожалеть должен быть сильнее страха неудачи. И мы действительно в это верим. Мы пришли к тому, что начали принимать изменения и, возможно, даже немного страха вместо того, чтобы потом жалеть о несбывшейся мечте.

Наш совет – самостоятельно оценить это для себя, ведь, как говорит еще одна известная фраза: страх временный, а сожаления – навсегда.