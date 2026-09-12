Проте історія Джейсона та Ненсі з Каліфорнії показує, що такий сценарій цілком може стати реальністю. Вони продали майже все, що мали, звільнилися з роботи та залишили життя, яке будували понад 30 років. Тепер подружжя подорожує світом, живе лише з ручною поклажею та рюкзаками, створює контент і не має конкретної дати, коли планує повернутися до звичного життя.

Журналістка 24 Каналу Мілена Бордакова наприкінці липня поспілкувалася з героями та дізналася чимало цікавих деталей про їхнє нове життя: від підготовки до переїзду та перших місяців у дорозі до несподіваних відкриттів, труднощів і нюансів, які не завжди видно за красивими кадрами з подорожей.

Як виникла ідея залишити звичне життя та вирушити у світову подорож?

Шість місяців тому ви продали майже все, що мали, звільнилися з роботи та вирушили подорожувати світом. Як виникла ця ідея? Хто запропонував її першим і в який момент ви зрозуміли, що настав час втілити її в життя?

Так, для нас це була велика зміна! Ідея належала Джейсону. Вперше він почав замислюватися про це невдовзі після того, як йому виповнилося 50 років. Він працював менеджером програм у космічній галузі, де займався створенням апаратури, яку запускають у космос.

Це може бути захопливою і справді важливою роботою, але водночас вона буває дуже стресовою та здатна повністю поглинати життя. Джейсон почав думати, чи хоче проводити так кожен свій день у найближчі роки.

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Джейсон і Ненсі збирають речі перед продажем будинку / Фото надані для 24 Каналу

Тоді він почав розглядати інші варіанти того, як ми могли б провести цей етап нашого життя. Ми знали надто багато людей, які пішли з життя раніше, ніж очікували, або несподівано зіткнулися з хворобою чи травмою і вже не змогли здійснити свої мрії та досягти поставлених цілей.

Ми розуміли, що ніхто не може бути впевненим у завтрашньому дні, тому відчували, що маємо більше насолоджуватися життям.

Джейсон розглянув усі можливі варіанти, які дозволили б нам зробити це фінансово стабільним до того моменту, коли ми зможемо почати використовувати свої пенсійні заощадження. А це мало статися лише через 8 – 9 років. Виявилося, що існує кілька способів, які могли б дозволити нам здійснити такий план.

У якийсь момент він натрапив на людей на ютубі, які жили за кордоном, постійно подорожували світом і витрачали на це менше грошей, ніж їм знадобилося б просто для життя у рідному місті. Ми завжди хотіли більше подорожувати, але повсякденні обов'язки не давали нам цього зробити. І зрештою така ідея просто здалася нам правильною.

Джейсон поступово ділився зі мною своїми думками, ніби потроху привчав мене до цієї ідеї. Моє професійне життя складалося саме так, як я хотіла, але я розуміла, що нам потрібно щось змінити.

Чим більше ми про це говорили, тим сильніше обоє усвідомлювали, що справді можемо це реалізувати. Ми склали план, а коли Джейсон досяг певних фінансових цілей на роботі, виставили наш будинок на продаж – і цей процес уже було запущено.

Наскільки складно було залишити позаду ваше колишнє життя? Чи були моменти, коли ви хотіли передумати?

У нашому житті було дуже багато того, що ми любили. Десять років тому ми переїхали до Південної Каліфорнії. Це була наша мрія, і нам подобалося все навколо: місто, сусіди, наш будинок, погода, пляжі та багато іншого. Ми прожили там десять років.

Джейсон та Ненсі досліджують Блакитне око в Албанії / Фото надані 24 Каналу

Але життя там було дорогим, і зрештою це почало утримувати нас у ситуації, яка приносила більше шкоди, ніж користі.

Ми не матеріалісти. Ми не їздимо на дорогих нових автомобілях, не вечеряємо в дорогих ресторанах і не купуємо найновіші телефони чи модний одяг. Ми завжди жили за коштами і частину грошей відкладали.

Тоді ми ще цього не усвідомлювали, але саме до такого моменту і готувалися. Ми вирішили спростити своє життя та обрати досвід і життя замість "речей".

Ми багато разів запитували себе, переважно мовчки і кожен окремо, чи правильно чинимо. Але ми все добре вивчили, розуміли, чого зможемо досягти, і, найголовніше, знали, що жодне рішення не обов'язково має бути назавжди.

Ми домовилися, що завжди зможемо повернутися до певної версії нашого колишнього життя, якщо це буде необхідно або якщо ми самі цього захочемо. Водночас ми розуміли, що можливість зробити цей крок не буде доступною для нас вічно.

Що виявилося найскладнішим під час підготовки?

Що було найскладнішим у підготовці до цієї подорожі: продаж речей, відмова від стабільної роботи чи психологічне прийняття таких масштабних змін у житті?

Це справді чудове запитання. Найскладніше було усвідомити, що ми більше не бачитимемося з родиною та друзями так часто. У нас троє дорослих синів, молодший із них навчається в коледжі. Хоча вони вже не жили з нами, ми любимо проводити з ними час і бути поруч.

Найважчим було усвідомлення того, що тепер між нами буде більше відстані і часу. На щастя, сьогодні завдяки технологіям залишатися на зв'язку набагато простіше.

Якщо не брати до уваги людей, то на поверхневому рівні найскладнішим було залишити стабільність нашої професійної діяльності. Ми понад 30 років наполегливо працювали, щоб опинитися там, де були: мати певне фінансове становище, професійну ідентичність, контакти та робочі зв'язки. У певному сенсі ми відмовлялися від усього цього заради невідомості. Тому фінансова безпека та зміни в житті були дуже тісно пов'язані між собою.

Джейсон та Ненсі у Данангу, В'єтнам / Фото надані для 24 Каналу

Найбільше ми боялися саме невідомості – таких масштабних змін у житті без впевненості, що це справді "правильне" рішення. А що, якщо все буде зовсім не так, як ми думаємо? Чи не пошкодуємо ми, що залишили колишнє життя?

Але страх жалю був для нас сильнішим. Нас лякала думка, що ми не зробимо цього, а через роки будемо думати про те, як усе могло б скластися.

З тих самих причин було складно розлучатися і з речами. Багато з них ми збирали протягом понад 30 років нашого спільного життя. Деякі мали для нас особливе значення, але зрештою це все одно були лише речі.

Коли десять років тому ми переїжджали з Техасу до Каліфорнії, то вже позбулися чималої кількості непотрібного. Але цього разу завдання було набагато масштабнішим, а рішення набагато складнішими. Коли у тебе дуже мало місця для зберігання речей, доводиться вирішувати, що справді необхідне, а що ні. І щоб рухатися вперед, іноді потрібно попрощатися з речами зі свого минулого.

Як на рішення відреагували родина та друзі?

Як родина та друзі відреагували, коли дізналися про ваше рішення? Вони одразу вас підтримали чи хтось намагався переконати залишитися?

Майже всі нас підтримали, особливо після того, як минув перший шок. Дехто хвилювався за нас, адже з фінансового погляду це було дуже велике рішення: відмова від стабільної зарплати, припинення внесків до пенсійних рахунків, більша відстань від синів та інших членів родини тощо. Але після того, як ми пояснили, що саме робимо і чому, а також що за потреби завжди можемо повернутися, вони повністю нас підтримали.

Наші сини були раді за нас, але, звичайно, теж трохи хвилювалися. Особливо через продаж будинку, у якому вони провели роки свого дитинства. Але вони зрозуміли наше рішення і були схвильовані майбутніми пригодами.

Зрештою, ми сподіваємося показати їм приклад того, як варто йти за своїми мріями та інтересами і не дозволяти страху завадити отримати від життя те, чого хочеться.

Лише кілька людей сказали, що нам не варто цього робити або що це помилка. Ми розуміємо причини їхнього занепокоєння і цінуємо їхню думку, але відчували, що самі найкраще знаємо, що для нас правильно.

Джейсон та Ненсі катаються на велосипедах у Шкодері, Албанія: дивитись відео

Як змінилося ставлення до речей після початку подорожі?

Після продажу майже всього, що у вас було, ви фактично живете з одними валізами. Як це змінило ваше ставлення до речей? Чи відчуваєте ви тепер, що для щастя потрібно набагато менше, ніж ви колись думали?

Так, це правильне запитання. Ми більше взагалі не прив'язані до речей. Ми зрозуміли, що насправді нам потрібно дуже мало, а найважливіше в житті – це досвід і стосунки, а не "речі".

Чи були речі, з якими ви просто не змогли розлучитися? А з іншого боку, чи взяли ви з собою щось, що згодом виявилося абсолютно непотрібним?

Ми залишили одну машину для зручності, щоб користуватися нею, коли повертаємося до США. Це найбільша річ, яку ми зберегли. Зараз ми думаємо, як довго ще її триматимемо, адже коли ми далеко, вона створює певні незручності.

Крім цього, ми залишили лише речі, які мають для нас значення. Це фотографії нас і наших дітей, шкільні поробки та інші речі, які діти створювали протягом років, а також інші пам'ятні предмети.

Вони займають приблизно чверть спальні в будинку моїх батьків. У якийсь момент нам, можливо, доведеться їх перевезти, але поки що вони доступні нам, коли ми приїжджаємо додому.

Джейсон та Ненсі біля Драконового мосту в Данангу, В'єтнам / Фото надані для 24 Каналу

Ми досить добре зібрали речі для перших шести місяців подорожі, але зрозуміли, що взяли більше, ніж було потрібно. Ми не носили весь одяг, який привезли, а також не використовували деяку електроніку "про всяк випадок", яку брали для створення відео. Під час наступного етапу подорожі Азією ми плануємо взяти ще менше речей.

Як ви плануєте бюджет подорожі?

Як ви планували бюджет перед початком цієї пригоди? Чи збіглися ваші очікування щодо витрат із реальністю, чи вам уже довелося коригувати фінансовий план у дорозі?

Ми багато досліджували цю тему: дивилися відео на ютубі і читали блоги людей, які робили щось подібне. Це дало нам хороше уявлення про те, скільки потрібно закладати в бюджет і що варто врахувати.

Ми переконалися, що наших фінансів буде достатньо, щоб стабільно підтримувати такий бюджет. Сюди входять інвестиції, які ми отримали після продажу будинку, попередні інвестиції, а також моя дистанційна робота з акторами як коуча.

Наші витрати дуже близькі до запланованих. Ми відстежуємо кожен витрачений долар за допомогою простого застосунку. Дотримуємося свого бюджету, але водночас не відмовляємо собі в усіх задоволеннях.

Ми визначили категорії, у яких маємо найбільшу гнучкість. Для нас це їжа. Ми вирішили не витрачати багато грошей на харчування поза домом. Здебільшого купуємо продукти і готуємо самі, а іноді ходимо в ресторани. Саме на цьому ми економимо, коли витрачаємо більше в інших категоріях.

Як ви вирішуєте, на чому варто заощаджувати, а на чому ніколи не економите? Чи змінюється ваш бюджет залежно від регіону світу, яким ви подорожуєте?

Ми багато досліджуємо варіанти житла, щоб знайти найкраще співвідношення ціни та якості. Для нас це означає, що поруч мають бути основні необхідні речі: можливість пішки дістатися до потрібних місць, продуктових магазинів і ресторанів, доступ до громадського транспорту, хороше місце для роботи, пральна машина і, якщо вдається знайти, зручне ліжко – це важливий урок, який ми засвоїли вже під час подорожі!

Нам не потрібно жити в туристичних районах. Насправді ми навіть більше любимо перебувати серед місцевих жителів.

Ми любимо місцеву їжу, але навчилися харчуватися недорого: не їсти в туристичних районах і купувати місцеві продукти та бренди. Ми витрачаємо гроші на враження, але перед цим ретельно оцінюємо, чи справді воно того варте.

Ми достатньо багато подорожували разом, щоб знати, що має цінність для кожного з нас. Якщо один із нас дуже хоче щось побачити або зробити, ми це робимо. Якщо обоє ставимося до цього байдуже, зазвичай відмовляємося.

Джейсон та Ненсі біля пагоди в Данангу, В'єтнам / Фото надані для 24 Каналу

Наш бюджет розрахований на середні витрати в усіх місцях, тому ми очікуємо, що десь витрачатимемо більше, ніж в інших країнах. Ці перевитрати компенсуватимемо там, де зможемо витратити менше. Тут і допомагає відстеження витрат та правильний вибір. Вибір місць для подорожей має вирішальне значення для нашого загального плану та бюджету.

Як ви складаєте маршрут навколосвітньої подорожі?

Як ви плануєте маршрут? Усе розписано на місяці вперед чи ви приймаєте рішення спонтанно під час подорожі?

За шість місяців ми побували в Іспанії, Італії, Чорногорії, Албанії, Сербії на один день, Боснії і Герцеговині, Португалії та знову в Іспанії. Оскільки це був новий для нас досвід, спочатку ми хотіли все ретельно спланувати, щоб зрозуміти, як працюватимуть наш план і бюджет. Тому ми спланували всі перші шість місяців.

Ми вирішили пройти частину Каміно-де-Сантьяго в Іспанії, але хотіли зробити це за хорошої погоди, тому запланували маршрут на травень. Це, своєю чергою, визначило час поїздок до інших місць.

Ми знали, що Іспанія та Італія будуть дорожчими для нашого бюджету, тому хотіли збалансувати їх дешевшими напрямками. Ми багато чули про балканські країни і дуже хотіли їх відвідати. І вони нас не розчарували!

Можливо, з часом ми більше подорожуватимемо спонтанно, але для початку такий підхід був для нас комфортним.

Чому ви вирішили розпочати свою навколосвітню подорож саме з Європи?

Ми хотіли почати з місць, які давно прагнули відвідати. Після попередньої поїздки ми полюбили Іспанію і хотіли повернутися. Також роками мріяли побувати в Італії. Саме тому ці два напрямки стали першими країнами нашої подорожі. Звідти було логічно вирушити до сусідніх регіонів, які допомагали зменшити витрати і водночас пропонували багато цікавого.

Нам ще так багато потрібно побачити у світі. Ми з нетерпінням чекаємо на нові місця попереду, а також на можливість повернутися до деяких чудових місць, де вже побували.

Як постійні подорожі впливають на стосунки?

Ви постійно разом – не лише як подружжя, а і як партнери в подорожах. Чи ставало це коли-небудь випробуванням для ваших стосунків? Що допомагає вам залишатися сильною командою навіть у складні моменти?

Ми разом понад 30 років. За цей час ми разом працювали над проєктами ще в коледжі, роками працювали в одній компанії та разом виховували трьох дітей. Неможливо пройти такий шлях і не дізнатися багато нового одне про одного.

Нам пощастило, що протягом усього спільного життя ми здебільшого дивилися в одному напрямку. У нас дуже схожі інтереси, підходи до бюджету та уявлення про те, що важливо в житті. Тож у цьому сенсі ми вже мали певну перевагу.

Ми не часто сперечаємося, але, як і всі люди, не завжди погоджуємося в усьому. До того ж постійне перебування разом 24/7 може бути випробуванням для будь-яких стосунків. А якщо додати щоденне створення публікацій для соцмереж, то стресу вистачає! Ми справляємося з цим, намагаючись поважати почуття та вибір одне одного і давати одне одному простір, коли це необхідно.

Джейсон та Ненсі біля замку Розафа у Шкодері, Албанія / Фото надані для 24 Каналу

Ми і досі деякі речі з'ясовуємо, наприклад, як переконатися, що кожен із нас має власну мету та можливість займатися своїми інтересами. Це не те, що можна вирішити за одну ніч. Це процес, над яким потрібно працювати. І ми намагаємося підтримувати одне одного якнайкраще.

Шість місяців постійних подорожей, нових міст і зміни часових поясів можуть виснажувати. Як ви відновлюєте сили та уникаєте вигорання?

Нам допомагає те, що ми проводимо достатньо багато часу в кожному місці. Ми намагаємося залишатися приблизно на місяць у кожній країні. Це не завжди означає, що весь місяць ми перебуваємо в одному місці, але такого часу достатньо, щоб не відчувати, ніби нам потрібно поспіхом побачити все одразу.

Ми намагаємося дотримуватися звичайного розпорядку: купуємо продукти, ходимо в спортзал та займаємося іншими повсякденними справами, які робили б вдома. Це дає нам достатньо часу для відпочинку.

Нам не потрібно щодня кудись поспішати та відвідувати туристичні місця, адже ми маємо час. Саме це є найважливішим фактором.

Це дуже відрізняється від того, як ми подорожували раніше. Тоді для відпустки у нас було лише 1 – 2 тижні. Усе відбувалося поспіхом, і ми намагалися використати кожен день максимально. Це було приємно, але водночас виснажувало. А коли подорож закінчувалася, нам було сумно.

Нещодавно, коли ми залишали круїз на Алясці, то відзначили, що, хоча нам дуже сподобалася поїздка, ми не сумували через її завершення. Це був лише один чудовий етап нашої подорожі. Нам сподобалося, але ми вже були готові до наступного етапу.

І ми зрозуміли, що більшість людей, які того дня залишали круїз, не мали такої можливості чи такого погляду на речі. Вони були схожі на нас колишніх. Це змусило нас ще більше цінувати неймовірний спосіб життя, який ми тепер можемо собі дозволити.

Джейсон та Ненсі біля Драконового мосту в Данангу, В'єтнам: дивитись відео

Коли ви вирішили вести блог про свою подорож?

Ви не лише подорожуєте, а і ділитеся своєю мандрівкою з аудиторією. Коли ви зрозуміли, що хочете документувати свої подорожі?

Передусім ми хотіли документувати нашу подорож для двох аудиторій: для себе та для родини і друзів. Ми знали, що хочемо створити відеощоденник, до якого зможемо повертатися після завершення подорожі та із задоволенням його переглядати.

Також ми хотіли, щоб наша родина та друзі могли стежити за нами і бачити, чим ми займаємося. І, звичайно, ми хотіли поділитися своєю історією з ширшою аудиторією. Нам дуже допомогла щедрість людей, які ділилися власним досвідом, і ми подумали, що наша історія також може бути близькою іншим людям, допомогти їм дізнатися щось нове і, можливо, надихнути.

Оскільки ми хотіли документувати нашу подорож, то почали ще до від'їзду – до того, як Джейсон звільнився з роботи та до того, як ми завершили продаж усіх речей. Ми розуміли, наскільки важливою частиною подорожі було все, що відбувалося до її початку.

Ми зрозуміли, що багатьох людей цікавить не лише "що" ми робимо, а й "чому" та "як". Саме цю додаткову частину нашої історії ми намагаємося показувати в процесі.

Джейсон та Ненсі на Латинському мосту в Сараєві, Боснія і Герцеговина: дивитись відео

Наскільки складно поєднувати життя в дорозі зі створенням контенту?

Нам подобається створювати контент і для себе, і для нашої аудиторії. Ми щодня створюємо та публікуємо контент в інстаграмі. Іноді це ускладнює наші дні, адже потрібно придумати ідею, зняти відео, змонтувати його, а потім додати музику, опис і субтитри.

На це легко може піти дві або більше годин щодня. Ще кілька додаткових годин на тиждень займає створення відео для ютубу. Тож після виходу на пенсію це схоже на ще одну роботу!

До того ж ми не завжди знаємо, яким буде наше відео на цей день, аж до моменту його публікації. Крім того, ми читаємо та відповідаємо на кожен коментар і повідомлення, які отримуємо. Усе це займає багато часу, але водночас приносить величезне задоволення.

Ми не очікували, що матимемо настільки активну аудиторію, і щодня вражені підтримкою та любов'ю, яку отримуємо. Це робить усі наші зусилля вартими того!

Що найбільше здивувало вас за перші шість місяців?

Озираючись на ці шість місяців, яке ваше найбільше відкриття: про світ, людей і, можливо, про самих себе?

Ми дізналися дуже багато! Кожне місце, яке ми відвідали, чогось нас навчило. Нам подобається знайомитися з новими культурами та історією.

Одне з того, що особливо запам'яталося, – куди б ми не приїжджали, люди всюди хочуть одного і того самого: бути щасливими, забезпечувати свої сім'ї та мати можливість зробити своє життя кращим.

Ми змогли це побачити, проводячи більше часу в окремих місцях – не просто як туристи, а живучи серед місцевих жителів і спілкуючись із ними.

Найбільше ми вдячні за величезну підтримку, яку отримали через наші спільноти в соцмережах, зокрема за можливість особисто зустрітися з такою кількістю людей.

Для нас це було неймовірним подарунком – зустрічати людей, особисто або онлайн, яким близька наша історія. Це стало найприємнішим і найбільш несподіваним результатом того, що ми робимо, і це дуже нас надихнуло.

Джейсон та Ненсі у Мостарі, Боснія і Герцеговина: дивитись відео

Чи існував міф про тривалі подорожі, у який ви вірили до початку мандрівки, але тепер знаєте, що це неправда?

Ми багато досліджували цю тему перед початком подорожі, тому багато речей нас не здивували. Але, на нашу думку, найбільша помилка людей полягає в тому, що для такого способу життя потрібно бути багатим.

Гроші, безумовно, потрібні, адже подорожі не безкоштовні. Але ми подорожуємо з бюджетом 4000 доларів США на місяць. У більшості країн світу це значна сума, але вона нижча за очікувані витрати у США та інших "багатих" країнах, де стільки або більше можна витратити лише на тижневу відпустку.

А подорожувати можна ще дешевше, якщо подорожувати менше, ніж ми. Головне – сприймати це як нове життя, а не як нескінченну відпустку.

Яку частину такого способу життя люди найбільше романтизують?

Люди думають про всі дивовижні речі, які роблять щодня під час відпустки, і уявляють, що кожен день постійної подорожі виглядає так само.

Але є багато днів, коли ми нічого не оглядаємо, а просто сидимо у квартирі та працюємо. Бувають довгі дні переїздів, і не завжди все відбувається за планом.

Ми живемо лише з ручною поклажею та рюкзаками, тому не маємо всіх зручностей, які раніше були у нас вдома: власного комфортного ліжка чи дивана, необмеженої кількості гарячої води, пральної та сушильної машин у кожному місці та багатьох інших речей, до яких люди звикають у повсякденному житті і навіть не замислюються про них.

Такий спосіб життя вимагає певної здатності адаптуватися. А постійне перебування разом означає, що нам доводиться більше спілкуватися та знаходити компроміси, ніж раніше.

Не зрозумійте нас неправильно: ми не змінили б того, що робимо, і знаємо, наскільки нам пощастило мати таку можливість. Але люди повинні починати таку подорож із відкритими очима та реалістичними очікуваннями.

Джейсон та Ненсі в Нерхі, Іспанія: дивитись відео

Чи знаєте ви, коли завершиться навколосвітня подорож?

Чи знаєте ви вже, коли завершиться ця навколосвітня подорож?

Ні, у нас немає ні дати завершення, ні конкретної кінцевої мети, і саме це додає подорожі цікавості.

Прийде день, коли ми захочемо сповільнитися і проводити більше часу в одному місці. І, ймовірно, настане момент, коли ми скажемо, що вже достатньо подорожували – принаймні на певний час.

У кожному місці, яке відвідуємо, ми оцінюємо, чи могли б жити там довше. Як би сильно нам не подобалося відвідувати нові країни та міста, дізнаватися про нові культури і знайомитися з чудовими людьми з усього світу, частина нас також чекає на пошук того самого "ідеального місця", де ми захочемо оселитися. Але не будемо забігати наперед – у нас ще так багато місць попереду!

Чи можете ви уявити, що повернетеся до попередньої роботи та колишнього розпорядку, чи ця пригода повністю змінила ваше бачення майбутнього?

Ми не думаємо, що коли-небудь повернемося до нашого колишнього життя. На щастя, ми вважаємо, що зможемо підтримувати такий спосіб життя необмежений час, оскільки підготувалися до нього.

Ми десятиліттями заощаджували та інвестували, а також завжди були ощадливими людьми, які нечасто дозволяли собі зайве і не мали дорогих смаків.

Жоден із нас не виріс у заможній сім'ї, і ми ніколи не потрапляли в пастки споживацтва. Ми почали цінувати враження набагато більше, ніж "речі". А свобода, яку ми зараз маємо, безцінна.

Це не означає, що ми не хочемо життя зі змістом і досягненнями. Я і досі займаюся коучингом для акторів, а Джейсон досліджує власні інтереси та заняття. А ми просто подивимося, у що перетвориться наш досвід із соцмережами. Ми дуже вдячні за спільноту, яка сформувалася навколо нас.

Джейсон та Ненсі біля Олімпійських кілець у Мілані, Італія: дивитись відео

Яку пораду ви дали б тим, хто боїться змінити своє життя?

Якби ви могли дати лише одну пораду людям, які мріють про великі зміни в житті, але бояться зробити перший крок, якою вона була б?

Зміни – це складно, саме тому так мало людей по-справжньому та цілеспрямовано йдуть за своїми мріями. Ми не були винятком.

Кожен із нас може скласти довгий список речей, які ми хотіли спробувати або здійснити, але не відчували, що маємо на це час, ресурси чи можливості. А потім мрія або мета просто зникає.

Але це те, що ми все-таки зробили, і ми дуже вдячні собі за це. Навіть ці перші шість місяців виявилися неймовірно цінним досвідом.

Коли цього літа ми відвідали родину та друзів у США, то на мить зупинилися і подумали про те, що пережили за останні шість місяців, порівняно з тим, яким було б наше життя, якби ми нічого не змінювали. Ми зрозуміли, що за цей час для нас нічого б не змінилося. Ми, найімовірніше, залишалися б на тій самій роботі, з тими самими проблемами та розчаруваннями.

Звичайно, у нас залишилися б ті самі зручності та друзі, тож усе не було б так погано. Але це не відчувалося б як розвиток. А за останні шість місяців ми неймовірно виросли в багатьох аспектах.

Ми чули багато висловів про те, що страх пошкодувати має бути сильнішим за страх невдачі. І ми справді в це віримо. Ми дійшли до того, що почали приймати зміни і, можливо, навіть трохи страху замість того, щоб потім шкодувати про нездійснену мрію.

Наша порада – самостійно оцінити це для себе, адже, як говорить ще одна відома фраза: страх тимчасовий, а жаль – назавжди.