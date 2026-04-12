А мы знаем ее как Венгрию, но знаем ли мы ее на самом деле? Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем о феномене этого соседнего с Украиной государства подробнее.

Почему Венгрия такая как есть и чем привлекает миллионы туристов?

Венгрия, несмотря на небольшую площадь, граничит сразу с семью государствами – это Австрия, Словакия, Румыния, Сербия, Хорватия, Словения и, конечно, Украина. Величественный Дунай протекает по стране более 400 километров, рассекая ее на Задунавье на западе и Великую равнину – Алфьольд – на востоке.

Алфьольд занимает около двух третей всей территории Венгрии и является одной из самых плодородных сельскохозяйственных зон центра Европы. На западе же раскинулось озеро Балатон – самое большое пресноводное озеро этом регионе площадью более 590 квадратных километров.

Самая высокая точка Венгрии – гора Кекеш в 1014 метров в горах Матра на севере. А еще страна чрезвычайно богата на геотермальные ресурсы – под ее поверхностью расположена сеть подземных горячих источников, что питает сотни термальных бань, которые уже сформировали отдельную культуру для местных и туристов.

Что касается истории, то стоит знать, что венгры (мадьяры) были кочевниками и пришли из Уральского региона во главе с вождем Арпадом в конце IX века и поселились в Карпатской котловине. Королевство возникло в 1000 году при правлении Иштвана I, и в течение нескольких веков было одним из самых могущественных государств Европы.

Однако в 1526 году после битвы при Мохаче значительную часть страны завоевала Османская империя. Позже, в 1867, Венгрия стала партнером Австрии в составе Австро-Венгерской монархии, которая просуществовала до конца Первой мировой войны, ведь проиграла ее, как потом и Вторую мировую, где венгры воевали на стороне Третьего Рейха.

Сегодня Венгрия является популярной туристической страной. К примеру, в 2025 году более 20 миллионов гостей останавливались там. А Будапешт и Балатон остаются самыми популярными локациями. Первый – это одна из самых красивых столиц Европы с купальнями Сечени, базиликой святого Иштвана и цепным мостом, а второе – очень красивое огромнейшее озеро.

Среди must-see также, как указано на visithungary.com, Эгер – город с хорошо сохранившейся крепостью, что также известен производством вина "Бычья кровь", и Хевиз – курорт с крупнейшим в мире природным термальным озером, где можно купаться круглый год. А еще Хортобадьская пустошь – самый большой степной заповедник в Центральной Европе.

Из интересного: венгерский язык не родственен ни одному другому крупному языку Европы – он принадлежит к угро-финской семье и гораздо ближе к финскому и эстонскому, чем к любому соседнему языку. А еще паприка, без которой сегодня невозможно представить венгерскую кухню, на самом деле не местная фишка – она попала в страну из Америки через Турцию только в XVI веке.

