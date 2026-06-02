Речь идет о столице Боливии – городе Ла-Пас. И 24 Канал охотно расскажет обо всем этом подробнее.

Как чай из коки помогает туристам преодолевать горную болезнь в Ла-Пасе?

Жизнь в этой уникальной высокогорной метрополии, боливийском столичном городе Ла-Пас, обычно бурлит в своем привычном, несколько хаотичном темпе. Однако для иностранных гостей первые дни пребывания здесь становятся настоящим вызовом. Ведь расположена эта локация в глубоком каньоне реки Чокиапу, окруженном величественными Андами и заснеженной вершиной Илимани.

Из-за такого рельефа перепад высот в пределах одной городской зоны составляет почти 1000 метров – от престижных южных кварталов на высоте 3200 метров до бедных районов Эль-Альто на отметке 4100 метров, как указывает Britannica. Такая вертикальная география создает уникальные микроклиматы, где на разных улицах царит совершенно разная погода.

Приспособление к экстремальной высоте Ла-Паса – это не прихоть, а вопрос выживания. Разреженный воздух способен превратить даже обычный подъем по короткой лестнице в настоящую экспедицию. Организм нетренированного путешественника мгновенно реагирует на недостаток кислорода головной болью, тошнотой и усталостью.

Местные жители давно привыкли к таким условиям, а вот приезжим советуют придерживаться строгих правил. То есть – пить от 3 до 4 литров воды ежедневно, и избегать алкоголя и тяжелой пищи хотя бы в первые 48 часов.

Интересно, что главным спасителем от горной болезни, которую здесь называют "сороча", является традиционный чай из листьев коки – mate de coca. Но искать его не приходится – чай бесплатно предлагают буквально в каждом отеле.

Канатное метро и другие интересности для туристов в Ла-Пасе

Общественный транспорт Ла-Паса – это отдельная аттракция, которая в 2014 году совершила настоящую революцию благодаря австрийской компании Doppelmayr. Вместо того чтобы часами стоять в пробках на крутых улочках, жители и туристы выбирают Mi Teleférico – самую высокую и самую длинную в мире сеть городского канатного метро.

Как пишет специализированный ресурс La Paz Life, эта экологическая система работает на электричестве и частично на солнечной энергии, что существенно уменьшает уровень смога. Канатная дорога соединяет центр города с высокогорным Эль-Альто, сокращая время в пути с изнурительного часа до каких-то 10 минут.

Стоимость одной поездки – менее полудоллара, что дешевле проезда в обычном автобусе. Сеть имеет 11 цветных линий, и во время путешествия из любой кабинки открываются умопомрачительные панорамные виды на город, напоминающий гигантскую глиняную чашу, а еще и на величественные вершины Анд.

Кроме этих пейзажей, Ла-Пас поражает аутентичной культурой. В центре города бурлит знаменитый Ведьмин рынок (Mercado de las Brujas), где женщины аймара в традиционных шляпах-котелках продают амулеты на удачу и всякую всячину, даже высушенные зародыши лам. В соседнем же Эль-Альто можно увидеть удивительные чолеты – роскошные разноцветные особняки с футуристическими фасадами.

В общем, Ла-Пас – это город невероятных контрастов, где древние ритуалы гармонично сосуществуют с современными технологиями на высоте, от которой приходится затаивать дыхание. Кроме того, конечно, что туристы вынуждены это делать естественным образом.

Какие еще высокогорные чудеса мира стоит посетить путешественникам?

Путешествие в Боливию не ограничивается только ее удивительной высокогорной столицей. Совсем рядом с Ла-Пасом расположена уникальная Долина Духов, которая поражает тысячами острых скал, напоминающих призраков, и мистическим тоскливым свистом ветра.

А вот в колумбийском Медельине есть крутой холм, что длительное время изолировал целый район от остального города. Из-за чего пришлось установить уникальные уличные эскалаторы под открытым небом, которые впоследствии превратились в популярную туристическую локацию.

Если же взглянуть в сторону Европы, то бросается в глаза сразу живописная Андорра-ла-Велья, которая является самой высоко расположенной столицей континента. Из-за сложного рельефа там вообще нет аэропорта и железной дороги, поэтому приходится планировать сложные маршруты через соседние страны.