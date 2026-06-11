Сезон купания в Украине вот-вот начнется: стоит бояться нападения змеи в воде

С наступлением лета украинцы отправляются к рекам, озерам и водохранилищам, чтобы отдохнуть у воды и освежиться в жаркую погоду. Однако вместе с этим традиционно появляются и опасения относительно нежелательных встреч с дикой природой, а именно – змеями.

Некоторые люди настолько боятся встретить в воде змею или ужа, что вообще избегают купания в водоемах. Всю правду о том, представляют ли пресмыкающиеся опасность для людей в воде, в интервью 24 Каналу рассказал директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

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Опасны ли змеи в водоемах?

В украинских водоемах можно увидеть только водяного ужа или обычного ужа, которые не являются ядовитыми и точно не собираются нападать первыми.

Уж очень быстро в воде движется. Но можно не переживать – он никогда ни на кого в воде не нападает. То есть пытается убежать максимально быстро,

– объяснил Антахович.

Ужи не представляют опасности для человека не только в воде, но и на суше. Единственное, что они могут сделать, – это опрыскать своими непереваренными выделениями, которые имеют очень неприятный запах. Если же схватить ужа и сильно удерживать в руках, то иногда он может укусить. И хотя уж не имеет яда, но рана все равно будет инфицирована, ведь на его зубах есть остатки животной пищи, которые начнут гнить.

Но если ужа не трогать – он точно не будет трогать вас.

Кстати, еще один интересный факт – большинство людей различают ужа от гадюки по пятнам за головой. Они имеют светло-серый, желтый или оранжевый цвет. Однако у водяного ужа таких "ушек" нет. Более того, водяной уж вообще не имеет никакого рисунка на спине. Поэтому не надо пугаться, если вы не увидите характерных признаков, по которым отличают ужа. Это точно не гадюка.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой / Инфографика 24 Канала

Что нельзя делать, когда увидел змею?

Самое первое и самое важное – нельзя гнаться за пресмыкающимся или пытаться его схватить. Если вам не повезло и вас таки укусила змея, то, если есть возможность, постарайтесь принять горизонтальное положение и направляйтесь к медикам. Также важно пить много воды, потому что яд выходит с мочой.

Чтобы избежать такого сценария – обходите змею стороной.