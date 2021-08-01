Это мерзко: стюардесса призвала отказаться от частых, но "безумных" привычек на борту самолета

Пассажиры самолета постоянно повторяют одни и те же ошибки. Они привычные для них, однако для членов экипажа, и для других путешественников, отвратительные.

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, известная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников в самолете. На этот раз она рассказала о travel-ошибках, которых не стоит допускать на борту.

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Для большинства туристов вполне нормально просовывать ноги на кресло пассажира, сидящего впереди. Но бортпроводница отметила, что это недопустимо.

Если увидите, что кто-то положил ноги на ваше кресло – я разрешаю вам "побить" его, – пошутила она.

Кроме того, Кэт призвала не ходить по салону самолета без обуви, ведь это "мерзко" и "безумно".

Она также напомнила о правилах гигиены на борту: стричь или красить ногти во время полета – бестактно. Мало того, стюардесса попросила пассажиров принимать душ перед тем, как отправляться в путешествие.

Отметим, ранее Кэт Камалани рассказала о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.