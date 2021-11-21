Стюардесса показала, как "правильно" раздавать закуски на борту самолета: забавное видео

Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines придумала интересный способ раздачи закусок на борту самолета. В этом ей помогла гравитация.

Сотрудница авиакомпании использовала наклон самолета вверх, чтобы раздать закуски – они "скользили" по проходу, а пассажиры поднимали их.

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Соответствующий видеоролик опубликовал пользователь тиктока @ToxxicTinkerbell.

Стюардесса сказала, что "в Southwest мы верим в то, чтобы работать умнее, а не труднее", а затем использовала гравитацию в свою пользу,

– подписал видео пассажир.

Позже очевидец повторно опубликовал видео без музыки, чтобы подписчики могли оценить остроумный комментарий бортпроводницы.

Она попросила "продолжать пропускать их дальше", когда персонал бросает ярко-желтые пакетики с закусками в полете по наклонному проходу самолета.

В тот момент, как закуски проносятся посредине салона, пассажиры хватают их с пола.

Стюардесса показала, как "правильно" раздавать закуски в самолете: видео

Пользователи сети по-разному прокомментировали гравитационный трюк стюардессы:

"Это антисанитария";

"Мммм, еда на полу";

"Я не хочу брать закуску с пола, это просто странно";

"Они кажутся такими веселыми";

"Это меня смущает! Кому не нужен хороший смех во время полета?".

Большинство все же полагают, что это противоречит правилам гигиены на рейсах в период COVID.

Сейчас видео набрало более 350 000 просмотров.

Заметим, ранее бортпроводник назвал 3 вещи, которые всегда должны быть в вашем чемодане, а другая стюардесса рассказала, что делать при опоздании на рейс.