Стюардесса в мини-юбке сфотографировалась на борту самолета в необычной позе и удивила сеть

Пассажиры думают, что стюардессы – это скучные работницы авиакомпаний, которые только и делают, что раздают запреты на борту самолета. Однако ошибаются – у них свои развлечения!

Вот, например, Элли Костапапас, которая работает в греческой авиакомпании, решила сделать фото в необычной позе. Снимок опубликовал аккаунт, который освещает досуг членов экипажа.

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На размещенных кадрах бортпроводница сидит на тележке для раздачи пищи в проходе и держит в руках чайник.

Девушка одета в униформу – темно-синяя жилетка, мини-юбка, белая рубашка и платок на шее.

Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:

"Ты потрясающая!";

"Настоящая леди";

"Очень красивая внешность";

"Какие выразительные черты лица";

"Должна отметить, что мечтаю о таких стройных ногах".

Стюардессы залезли на тележку для еды: подобные фото

Это не единственный снимок со стюардессой в такой позе, который опубликовал аккаунт @cabin_crew_beauties. На некоторых из них бортпроводницы так же держат чайник, а другие кока-колу, или хвастаются своими стройными ногами.

Предлагаем подборку таких фото:

Отметим, ранее бортпроводница неизвестной авиакомпании залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз, а другая стюардесса – показала акробатический трюк: повисла вниз головой, зацепившись руками за край багажной полки.