Саме такий інцидент трапився на борту літака авіакомпанії Alaska Airlines у США. Бортпровідниця пригрозила вигнати пасажирку через її шорти. Про це постраждала розповіла у своєму TikTok-акаунті.

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За її словами, співробітниця авіакомпанії Alaska Airlines підійшла до неї під час польоту, грубо взяла за руку і почала кричати на весь салон, лаючи її зовнішній вигляд. Вона пригрозила "викинути" пасажирку з рейсу, якщо та "не прикриється".

На кадрах видно заплакане обличчя дівчини в масці й в капюшоні.

Коли стюардеса зганьбила тебе на весь літак і хоче викинути через те, що на тобі надіте, – підписала відео @sierrasteadman.

Згодом мандрівниця показала, який вона мала вигляд – короткі шорти та кроп-топ.

Після того, як пасажирка повідомила в соцмережах про випадок, представники авіакомпанії надіслали їй листа з вибаченнями й заявили, що розпочали розслідування.

Чи можуть вигнати з літака через одяг

Зазвичай авіакомпаніям немає діла до того, як одягнений турист, але іноді сміливе вбрання може стати причиною зняття з рейсу. Наприклад, якщо є привід думати, що пасажир не надів спідню білизну, або ж його джинси мають занадто низьку посадку.

Також залежить від культурного походження країни, куди чи звідки ви летите, і від того, наскільки консервативним або ліберальним є той, хто приймає рішення.

Відзначимо, раніше найбільша австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що має тимчасово звільнити 2500 співробітників.