Мост Кличко – цветочки: где можно прогуляться по стеклянной дорожке над пропастью

- Стеклянная дорожка на горе Тяньмэнь в провинции Хунань окутывает склон крутой скалы, образуя 99 поворотов, и создает иллюзию полета над бездной.
- Дорожка, расположена в Национальном лесном парке Тяньмэньшань, проверена на прочность и выдержала даже удары кувалдой, обеспечивая безопасность туристов.
Глядя на эту дорожку, кровь стынет в жилах: настолько она пугает своим видом и опасностью. Несмотря на это, локация каждый год привлекает большое количество туристов.
Китай продолжает удивлять своими экстремальными сооружениями, и эта жуткая стеклянная конструкция лишь подтверждает это. Чтобы узнать больше деталей об этом месте, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на BBC.
Что уникального в стеклянной дорожке на горе Тяньмень?
Расположена на горе Тяньмэнь в провинции Хунань, стеклянная тропа длиной более 100 метров огибает склон крутой скалы, образуя 99 поворотов, ведущих к самой вершине. Прозрачное стекло под ногами создает иллюзию полета, будто шагаешь просто в воздухе над бездной. Для тех, кто не боится высоты, это место настоящая мечта фотографа. Отсюда открывается впечатляющий вид на зеленые холмы Хунаня и знаменитую серпантинную дорогу, поднимающуюся вверх 99 изгибами. Но даже самые смелые путешественники порой замирают, хватаясь за стену, настолько реальным кажется страх падения.
Как выглядит стеклянная дорожка: смотреть видео
Чтобы прогулка была безопасной, туристам выдают защитные бахилы: они помогают не повредить хрупкое на вид стекло. А тем, кто сомневается в его прочности, стоит знать: власти парка даже пытались разбить покрытие, а потом проехали по нему автомобилем, полным людей. Стекло выдержало все, даже удары кувалдой.
Где расположена стеклянная дорожка?
Как отмечает Trip.com, парк, в котором расположена стеклянная дорожка, можно найти по адресу: Национальный лесной парк Тяньмэньшань, канатная дорога Тяньмэньшань, дорога Дайонг, район Юндин, город Чжанцзяцзе. Он открыт для посетителей ежедневно с 7:30 до 19:00, однако вход завершается в 16:00. Лучше всего выделить для осмотра местных достопримечательностей от полдня до целого дня, ведь территория большая и насыщенная интересными локациями. Но график может варьироваться, поэтому перед визитом, стоит проверить актуальность информации заранее.
Дорога на гору довольно удобная и не слишком утомительная, поэтому подъемом могут насладиться даже те, кто не имеет специальной физической подготовки. Правда, в дождливую или туманную погоду часть горных локаций может быть временно закрыта, поэтому стоит заранее проверять прогноз, чтобы не пропустить впечатляющие пейзажи.
Что интересного увидеть в Китае?
Мы уже знакомили вас с уникальным бамбуковым фонтаном в Китае, который достигает высоты целой 12-этажки. Его краски и необычная конструкция поражают, поэтому обязательно выделите время, чтобы посетить это место во время следующего путешествия.
Если хочется почувствовать себя ребенком и насладиться безграничной радостью, обязательно посетите Lego Парк в Китае. Его огромные масштабы и яркие аттракционы захватывают с первого взгляда.
