Как стать идеальным пассажиром во время путешествия на машине
Источник:"Сегодня"
Часто, отправляясь в путь, мы даже не задумываемся, что безопасность в пути во многом зависит не только от состояния трасс, опыта и самочувствия водителя, но и от сопровождающей его компании.
Сидящий на пассажирском сиденье способен создать комфортную атмосферу в машине, а может и нарушить ее, отвлекая и раздражая водителя мелочами.
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На самом деле стать идеальным пассажиром не так уж сложно. Помогут в этом 7 простых привычек.
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Понимание, что главный в машине – водитель
Очевидное правило, которое многие нарушают: в машине главный водитель. Его следует безоговорочно слушаться, не спорить и не отрывать от основной функции в пути. А если вы с чем-то категорически не согласны, лучше обсудить это до или после поездки.
Не переключайте музыку / Фото Unsplash
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Самостоятельно следите за ремнем безопасности
Водитель – не няня, ему и так есть о чем подумать перед поездкой. Так что, садясь в авто, не забывайте пристегнуться без лишних напоминаний, а тем более – споров.
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Не спорьте по поводу музыки
В пути важно создать комфортную атмосферу и лучше с этой задачей справляется любимый плейлист водителя. Поэтому без разрешения не переключайте музыку или частоту.
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Начинайте разговор, когда это уместно
Важно уловить, насколько уместен разговор, вопросы, споры во время путешествия. Если водителю скучно, его можно развлекать приятной беседой. Но если он устал или раздражен – вам лучше помолчать, а болтовню перенести на другое время.
Поддерживайте порядок в машине / Фото Unsplash
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Следите за чистотой в салоне
В машине поддерживайте порядок, не мусорьте и тем более ничего не выбрасывайте на дорогу во время движения. Также не ешьте и не курите без разрешения водителя.
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Зайдите с улицы правильно
Не лишним будет напомнить, что при сырой и дождливой погоде в машину следует садиться, вытерев и отряхнув ноги или зонтик, если они мокрые и грязные. Так вы не только снизите количество грязи в салоне, но и снизите запотевание окон из-за высокой влажности.
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Будьте штурманом
Многие водители проще и веселее, если в незнакомом месте пассажир следит за дорогой, подсказывает знаки и направление движения, смотрит, где можно припарковаться и так далее.