  • Мы уже рассказывали о невероятном лесу в Великобритании. Здесь можно увидеть зимородков, трясогузок, дятлов, а также лисиц, барсуков, горностаев и множество насекомых и бабочек. Это популярное место среди любителей природы и наблюдателей за птицами. Также здесь часто гуляют с собачками.

  • Или же, узнайте о мост Гарри Поттера в Британии. Вместо поездов здесь гуляют туристы, бегуны и велосипедисты, проходя через тоннели и исторические виадуки. Очень красивая локация!