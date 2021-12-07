Влияют ли ограничения на путешествия на распространение COVID: мнение экспертов
Источник:SchengenVisaInfo.com
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) проанализировала ограничения разных стран на поездки. Как утверждают в IATA, ограничения не влияют на уровень распространения COVID-19.
Так, эксперты считают, что правительства должны найти другие решения для уменьшения риска заражения.
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В декабре 2020 года – январе 2021 года большинство стран ввели карантин для прибывших из регионов повышенного риска, в частности из стран Южной Африки.
Ассоциация отметила, что решение о запрете передвижения или введении ограничения на путешествия в целом не влияет на распространение COVID – наоборот, в мире наблюдались одни из наиболее значительных всплесков инфицирования.
Пики и спады новых случаев заражения COVID-19 происходили даже тогда, когда ограничения на международные поездки оставались стабильными в течение 2021 года, а постоянное увеличение случаев в 2020 году произошло, даже когда ограничения были самыми высокими.
– говорится в пресс-релизе IATA.
Кроме того, ограничения на поездки ознаменовали резкие изменения в обществе и экономике, уменьшив вдвое состоятельность и доходы, а также не позволяли семьям и людям быть вместе.
Основные выводы IATA включают в себя:
- В январе – апреле 2020 года, когда не были введены практически никакие меры, уровень заражения COVID-19 был значительно ниже 1 000, а с введением ограничений количество возросло;
- После введения скрининга, количество положительных случаев в мире выросло до 2 000;
- Когда были введены ограничения для путешественников из регионов с высоким риском, положительные показатели составили 4 000, а впоследствии наблюдались еще большие всплески, что привело к более жестким правилам въезда.
Эксперты раскритиковали политику запрета на въезд и ограничения на поездки, заявляя, что все это основано на политике и не служит безопасности общественности.
COVID-19 в мире: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 7 декабря 2021 года в мире обнаружено 266 843 302 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 5 281 006 летальных;
- В то же время 240 476 686 человек побороли болезнь.