Влияют ли ограничения на путешествия на распространение COVID: мнение экспертов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) проанализировала ограничения разных стран на поездки. Как утверждают в IATA, ограничения не влияют на уровень распространения COVID-19.

Так, эксперты считают, что правительства должны найти другие решения для уменьшения риска заражения.

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В декабре 2020 года – январе 2021 года большинство стран ввели карантин для прибывших из регионов повышенного риска, в частности из стран Южной Африки.

Ассоциация отметила, что решение о запрете передвижения или введении ограничения на путешествия в целом не влияет на распространение COVID – наоборот, в мире наблюдались одни из наиболее значительных всплесков инфицирования.

Пики и спады новых случаев заражения COVID-19 происходили даже тогда, когда ограничения на международные поездки оставались стабильными в течение 2021 года, а постоянное увеличение случаев в 2020 году произошло, даже когда ограничения были самыми высокими.

– говорится в пресс-релизе IATA.

Кроме того, ограничения на поездки ознаменовали резкие изменения в обществе и экономике, уменьшив вдвое состоятельность и доходы, а также не позволяли семьям и людям быть вместе.

Основные выводы IATA включают в себя:

В январе – апреле 2020 года, когда не были введены практически никакие меры, уровень заражения COVID-19 был значительно ниже 1 000, а с введением ограничений количество возросло;

После введения скрининга, количество положительных случаев в мире выросло до 2 000;

Когда были введены ограничения для путешественников из регионов с высоким риском, положительные показатели составили 4 000, а впоследствии наблюдались еще большие всплески, что привело к более жестким правилам въезда.

Эксперты раскритиковали политику запрета на въезд и ограничения на поездки, заявляя, что все это основано на политике и не служит безопасности общественности.

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