США ужесточили требования к COVID-тестам при въезде: что изменится

Из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" Соединенные Штаты Америки несколько ужесточили правила въезда. В частности, изменили требования к тестам, которые требуются при въезде в страну.

Отныне тест на коронавирус или антиген, требующий кроме сертификата вакцинации, должен быть сделан за сутки до прибытия.

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США изменили требования по COVID-тестам при въезде

Так, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сократил срок действия теста на COVID-19 с трех до одного дня.

Новое правило будет применяться для пассажиров авиарейсов, которые вылетят в Америку после 05:01 6 декабря 2021 года по Гринвичу.

Как известно из приказа CDC, образец для теста нужно сдать не позднее одного календарного дня перед вылетом. CDC признает антиген тесты и тесты, сделанные методом ПЦР.

Требование обязательного тестирования касается всех иностранных путешественников от 2 лет.

Кроме того, можно предъявить документы о выздоровлении от коронавируса за последние 90 дней. Для этого у человека должен быть положительный тест на коронавирус, полученный не более 90 дней назад и справка от врача о том, что пассажиру разрешено путешествовать.

Напомним, въехать в страну могут иностранцы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса и сдавшие тест перед вылетом.

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