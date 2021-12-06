Відтепер тест на коронавірус або антиген, який вимагають окрім сертифіката вакцинації, має бути зроблений за добу до прибуття.

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США змінили вимоги щодо COVID-тестів при в'їзді

Так, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) скоротив термін дії тесту на COVID-19 з трьох до одного дня.

Нове правило застосовуватиметься для пасажирів авіарейсів, які вилетять до Америки після 05:01 6 грудня 2021 року за Гринвічем.

Як відомо з наказу CDC, зразок для тесту потрібно здати не пізніше ніж за один календарний день перед вильотом. CDC визнає антиген тести та тести зроблені методом ПЛР.

Вимога обов'язкового тестування стосується усіх іноземних мандрівників віком від 2 років.

Крім того, можна пред'явити документи про одужання від коронавірусу за останні 90 днів. Для цього у людини має бути позитивний тест на коронавірус, отриманий не більше 90 днів тому та довідка від лікаря про те, що пасажиру дозволено подорожувати.

Нагадаємо, в'їхати до країни можуть іноземці, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу та здали тест перед вильотом.

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