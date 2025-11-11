Как подготовиться к Шри-Ланке и не испортить отпуск: топ 5 советов от тревел-блогера

Перед поездкой в Шри-Ланку стоит подготовиться заранее, чтобы ваше путешествие прошло максимально гладко. Тревел-блогер поделилась основными советами на личном опыте, чтобы облегчить будущий отдых для туристов в этом направлении.

Оставайтесь с нами и читайте полезную статью от 24 Канала со ссылкой на страницу тревел-блогера Luckii_mee.

Смотрите также И в Милан не надо ехать: где в Украине расположен один из самых красивых пассажей

Что стоит знать туристу перед поездкой на Шри-Ланку?

1. Виза (ETA)

Перед поездкой обязательно оформите туристическую визу ETA через официальный сайт Шри-Ланки. Процедура достаточно проста: заполняете онлайн-анкету, оплачиваете визовый сбор (иногда для короткого пребывания на 30 дней она бесплатна) и получаете подтверждение на электронную почту. Это сэкономит время и позволит без проблем пройти пограничный контроль.

Это важно перед поездкой в Шри-Ланку: смотреть видео

2. Обмен валюты

Удобнее всего иметь при себе доллары США из дома и обменивать их уже в аэропорту Шри-Ланки. Курс практически не отличается от обмена в городе, поэтому это быстро и удобно. Также стоит иметь мелкие купюры для поездок на такси или тук-туке.

3. SIM-карта

Для интернета и связи купите местную SIM-карту прямо в аэропорту. Настройка занимает всего несколько минут, а сеть покрывает большинство острова. Это позволит пользоваться картами, звонить и заказывать услуги без лишних проблем.

Смотрите также Чем интригуют руины некогда роскошного дворца в Копылове, который посещали вельможи

4. Транспорт

В Шри-Ланке можно арендовать автомобиль, скутер или тук-тук. Последний вариант особенно популярен среди туристов, он дешевле и веселее. Если планируете управлять авто, нужно получить временное водительское удостоверение для туристов, которое легко выдают в аэропорту.

Как выглядит тук-тук / фото "Центра транспорта стратегий"

5. Одежда для жары и влажности

Как пишет Lonely Planet, Шри-Ланка очень горячая и влажная, особенно на южном побережье, где температура может достигать + 37 градусов с высокой влажностью. Надевайте легкие, дышащие вещи из натуральных тканей: платья, шорты, льняные брюки и шляпы. Для поездок в горные города, как Нувара Элия, возьмите свитер и дождевик, ведь там по вечерам прохладно и часто идет дождь.

Какие лайфхаки стоит знать во время путешествия?