Не испортите свой первый поход в горы: вот список советов от опытных туристов

Первый поход в горы может стать незабываемым приключением. Если знать некоторые базовые правила, можно избежать частых ошибок и получить максимум удовольствия от путешествия.

Если ваша мечта – это впервые пойти в однодневный поход, учтите следующие важные советы, с которыми поделились украинские туристы на платформе тредс под одним постом valeriiika_tk.

Смотрите также Секреты счастливого путешественника: что обязательно положить в ручную кладь для комфортного путешествия

Что стоит знать перед первым походом в горы?

Вода: берите минимум 1 – 2 литра, в зависимости от маршрута.

Одежда: удобная, многослойная, термо и флис. Даже если внизу тепло, на вершине может быть холодно. Дождевик не помешает.

Обувь: специальная, разношенная треккинговая или для трейлраннинга.

Носки важны: но не хлопковые, чтобы ноги не потели.

Защита от солнца: SPF 50, обновлять каждые 2 часа; кепка/панамка, очки, баф или балаклава.

Важно составить правильно снаряжение / фото Canva

Аптечка и снаряжение: палки, перчатки, базовые знания домедицинской помощи.

Группа и гид: для первого раза лучше не идти соло. Выберите опытную компанию или гида.

Смотрите также Бюджетное путешествие без скуки: лайфхаки для тех, кто хочет увидеть мир без лишних затрат

Выбирайте легкий маршрут: для первого раза берите поход до 5 километров с минимальным подъемом.

Избегайте сложных и длинных маршрутов, иначе быстро устанете, отмечает Hiking Guy. Если хотите длинный поход, постепенно тренируйтесь каждую неделю, добавляя километры и подъемы.

Навигация: используйте карту и путеводитель, не полагайтесь только на смартфон. Загрузите GPX-трек для GPS или приложений GaiaGPS / AllTrails. Имейте карты в офлайн-режиме и запасной план на случай потери сигнала.

Время и погода: начинайте рано, чтобы избежать толпы и завершить поход до захода солнца. Проверяйте прогноз, условия на маршруте и возможные закрытия дорог.

Безопасность и коммуникация: сообщите друзьям или семье, куда идете и когда вернетесь.

Не спешите: сохраняйте энергию, чтобы безопасно пройти весь маршрут. Оставайтесь с группой и придерживайтесь темпа, особенно, если идете впервые.

Какие еще советы стоит знать путешественникам?