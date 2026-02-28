Это смертельно опасно: украинцы делятся собственными советами перед поездкой на Тенерифе

Всегда перед поездкой мы читаем советы от туристов или различные статьи на тему путешествий. Однако особенно полезно узнавать об опыте и рекомендациях от самих украинцев. Ниже собраны именно такие советы по отдыху на Тенерифе.

Отдых на Тенерифе имеет много неочевидных нюансов, и ниже, мы расскажем о нескольких таких. О них написали украинские туристы на платформе тредс под постом sveta_harchenko.

О каких советах стоит знать туристам перед отдыхом на Тенерифе?

Прежде всего советуют не трогать плоды кактусов, а также помнить, что бананы на плантациях несъедобные – они должны созреть. Купание в океане ночью опасно из-за морских ежей и возможного присутствия акул.

Не трогайте бананы на Тенерифе / фото Canva

Стоит избегать красивых голубых медуз и не заходить в природные лавовые отверстия, куда вода заходит снизу – это смертельно опасно. На пляжах рекомендуют не оставлять вещи близко к воде: даже если волны кажутся спокойными, одна из следующих может быть значительно сильнее и затянуть все в океан.

Туристы также отмечают, что климат на острове очень разный: между югом и севером может быть разница температур до 20 градусов, поэтому стоит иметь с собой теплую одежду и дождевик. Погода может быть обманчивой, а солнце чрезвычайно активным, поэтому крем с высоким SPF обязателен, даже если большинство времени проводится в тени.

Дороги с серпантинами, в частности в направлении Тейде или поселка Маска, могут быть сложными для тех, кого укачивает, а без достаточного водительского опыта ехать туда не рекомендуют. Общественный транспорт на острове удобный и работает четко по графику, который можно проверить в картах.



Черный пляж El Bollullo / фото Tripadvisor

А что интересного увидеть?

Среди локаций, которые особенно рекомендуют посетить, называют Маску, Лос-Гигантес, пляжи Лас-Тереситас, Дель-Дюк, Бенихо, Кастро с водопадом, а также прогулки вдоль побережья от Las Vistas до El Duque. На севере советуют побывать в Пуэрто-де-ла-Крус, пройтись от Playa Jardin до Lago Martianez, посетить San Telmo, черный пляж El Bollullo и городок Ла-Оротава.

Вулкан Эль-Тейде / фото TripAdvisor

Эль-Тейде – это действующий вулкан и самая высокая точка Тенерифе, рассказывают на платформе Quora. Его ландшафт напоминает прогулку по Луне: сухой, запыленный и будто потусторонний. Здесь можно выбрать активные походы или наблюдение за звездным небом – ночное небо особенно впечатляет. Стоит взять теплую одежду, ведь на высоте достаточно холодно для Тенерифе.

Также для любителей алкоголя надо заехать в Гарачико и посетить винодельню Malvasia. Отдельно рекомендуют выбирать не туристические рестораны, а guachinche – это небольшие местные заведения с традиционной кухней. Самые вкусные рестораны часто расположены в маленьких рыбацких деревнях.

Какие еще советы от украинских туристов стоит знать?