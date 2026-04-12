Укр Рус
Travel Европа и мир Ракушки вместо денег, 70 языков и остров Кеннеди: чем удивляют Соломоновы острова
12 апреля, 13:03
4

Ракушки вместо денег, 70 языков и остров Кеннеди: чем удивляют Соломоновы острова

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Соломоновы острова привлекают туристов чистыми пляжами, возможностями для дайвинга и наблюдением за дикой природой.
  • На островах сохраняются более 70 языков, используются ракушки как деньги, а передвижение осуществляется на каноэ, что делает путешествие уникальным.

Туризм на Соломоновых островах не сильно развит из-за слабой инфраструктуры и сложной логистики. Однако в 2025 году путешественники начали активно интересоваться этой локацией, поэтому это место может стать популярным.

Больше всего туристов Соломоновы острова принимали в конце лета – в августе и сентябре, пишет Euronews. Но если в основном сюда прилетали на различные конференции и события, то уже сейчас туристы захотят больше узнать острова.

Читайте также Самый конфликтный и одновременно самый привлекательный город на всей планете: что стоит знать об Иерусалиме

Чем заняться на Соломоновых островах?

Архипелаг насчитывает почти тысячу островов, поэтому привлекает путешественников чистыми пляжами без толп и уникальными возможностями для дайвинга.

Любители подводного мира могут исследовать затонувшие японские корабли времен Второй мировой войны у пляжей Бонеги.

Довольно впечатляющей здесь есть лагуна Марово – самая большая соленая лагуна в мире, которая идеально подходит для снорклинга и погружений среди кораллов и морских обитателей.

Западная провинция становится находкой для тех, кто интересуется дикой природой. Здесь можно увидеть дельфинов, морских черепах и рифовых акул.

Любители активного отдыха отправляются к водопаду Тенару, откуда открываются живописные виды тропических лесов и гор.

С исторической точки зрения интересно путешествие на остров Кеннеди – место, где в 1943 году высадился Джон Кеннеди – 35-й президент США.

Кроме того, туристам здесь советуют посетить остров Черепа со священными реликвиями бывших племенных вождей.

Как выглядят Соломоновы острова: смотрите видео

Добавим, что Соломоновы острова – это страна в Океании, расположенная к востоку от острова Новая Гвинея, пишет Путешествие моей мечты. Острова вулканические, с действующими вулканами.

Ключевое место для отдыха на Соломоновых островах – столица Хонира. Она является главным транспортным узлом и базой для первых экскурсий. Отсюда можно отправиться к водопадам, историческим местам и прибрежным зонам для снорклинга.

Какие культурные впечатления получить на острове?

Чтобы глубже прочувствовать атмосферу островов, можно посетить Музей Второй мировой войны имени Питера Джозефа, где собраны артефакты, найденные в Джунглях. В военном музее Вилу среди тропической зелени размещена военная техника и самолеты.

А вот для любителей необычных впечатлений подойдут горячие источники на острове Саво. Там можно увидеть мегаподов – птиц, которые откладывают яйца в песок, нагретый геотермальным теплом.

Чтобы познакомиться с местными продуктами и ремеслами, рекомендуют посетить Центральный рынок Хониары. А вот экскурсии в деревни позволяют увидеть традиционные танцы и почувствовать аутентичный образ жизни.

Соломоновы острова хоть и являются для нас чем-то неизведанным, однако они поражают невероятным культурным многообразием. Здесь до сих пор используют более 70 языков и сохраняют древние традиции. Ракушки используют как деньги и передвигаются на каноэ. Именно это делает путешествие сюда действительно уникальным.

Что еще стоит прочитать?

Частые вопросы

Какие основные туристические аттракции на Соломоновых островах?

На Соломоновых островах туристы могут посетить почти тысячу островов с чистыми пляжами, погрузиться в подводный мир у пляжей Бонеги, исследовать лагуну Марово - самую большую соленую лагуну в мире, наблюдать за дельфинами, морскими черепахами и рифовыми акулами, а также посетить исторические места, такие как остров Кеннеди.

Какие культурные впечатления можно получить на Соломоновых островах?

Посетители могут посетить Музей Второй мировой войны имени Питера Джозефа, увидеть военную технику в военном музее Вилу, насладиться горячими источниками на острове Саво, посетить Центральный рынок Хониары и участвовать в экскурсиях в деревни, где можно увидеть традиционные танцы.

Какие природные особенности и активности доступны на Соломоновых островах?

Соломоновы острова предлагают разнообразные природные мероприятия, включая снорклинг и погружение среди кораллов в лагуне Марово, активный отдых у водопада Тенару с живописными видами, а также исследование вулканических островов с действующими вулканами.