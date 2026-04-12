Ракушки вместо денег, 70 языков и остров Кеннеди: чем удивляют Соломоновы острова

Туризм на Соломоновых островах не сильно развит из-за слабой инфраструктуры и сложной логистики. Однако в 2025 году путешественники начали активно интересоваться этой локацией, поэтому это место может стать популярным.

Больше всего туристов Соломоновы острова принимали в конце лета – в августе и сентябре, пишет Euronews. Но если в основном сюда прилетали на различные конференции и события, то уже сейчас туристы захотят больше узнать острова.

Читайте также Самый конфликтный и одновременно самый привлекательный город на всей планете: что стоит знать об Иерусалиме

Чем заняться на Соломоновых островах?

Архипелаг насчитывает почти тысячу островов, поэтому привлекает путешественников чистыми пляжами без толп и уникальными возможностями для дайвинга.

Любители подводного мира могут исследовать затонувшие японские корабли времен Второй мировой войны у пляжей Бонеги.

Довольно впечатляющей здесь есть лагуна Марово – самая большая соленая лагуна в мире, которая идеально подходит для снорклинга и погружений среди кораллов и морских обитателей.

Западная провинция становится находкой для тех, кто интересуется дикой природой. Здесь можно увидеть дельфинов, морских черепах и рифовых акул.

Любители активного отдыха отправляются к водопаду Тенару, откуда открываются живописные виды тропических лесов и гор.

С исторической точки зрения интересно путешествие на остров Кеннеди – место, где в 1943 году высадился Джон Кеннеди – 35-й президент США.

Кроме того, туристам здесь советуют посетить остров Черепа со священными реликвиями бывших племенных вождей.

Добавим, что Соломоновы острова – это страна в Океании, расположенная к востоку от острова Новая Гвинея, пишет Путешествие моей мечты. Острова вулканические, с действующими вулканами.

Ключевое место для отдыха на Соломоновых островах – столица Хонира. Она является главным транспортным узлом и базой для первых экскурсий. Отсюда можно отправиться к водопадам, историческим местам и прибрежным зонам для снорклинга.

Какие культурные впечатления получить на острове?

Чтобы глубже прочувствовать атмосферу островов, можно посетить Музей Второй мировой войны имени Питера Джозефа, где собраны артефакты, найденные в Джунглях. В военном музее Вилу среди тропической зелени размещена военная техника и самолеты.

А вот для любителей необычных впечатлений подойдут горячие источники на острове Саво. Там можно увидеть мегаподов – птиц, которые откладывают яйца в песок, нагретый геотермальным теплом.

Чтобы познакомиться с местными продуктами и ремеслами, рекомендуют посетить Центральный рынок Хониары. А вот экскурсии в деревни позволяют увидеть традиционные танцы и почувствовать аутентичный образ жизни.

Соломоновы острова хоть и являются для нас чем-то неизведанным, однако они поражают невероятным культурным многообразием. Здесь до сих пор используют более 70 языков и сохраняют древние традиции. Ракушки используют как деньги и передвигаются на каноэ. Именно это делает путешествие сюда действительно уникальным.

Что еще стоит прочитать?