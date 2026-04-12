Ракушки вместо денег, 70 языков и остров Кеннеди: чем удивляют Соломоновы острова
- Соломоновы острова привлекают туристов чистыми пляжами, возможностями для дайвинга и наблюдением за дикой природой.
- На островах сохраняются более 70 языков, используются ракушки как деньги, а передвижение осуществляется на каноэ, что делает путешествие уникальным.
Туризм на Соломоновых островах не сильно развит из-за слабой инфраструктуры и сложной логистики. Однако в 2025 году путешественники начали активно интересоваться этой локацией, поэтому это место может стать популярным.
Больше всего туристов Соломоновы острова принимали в конце лета – в августе и сентябре, пишет Euronews. Но если в основном сюда прилетали на различные конференции и события, то уже сейчас туристы захотят больше узнать острова.
Чем заняться на Соломоновых островах?
Архипелаг насчитывает почти тысячу островов, поэтому привлекает путешественников чистыми пляжами без толп и уникальными возможностями для дайвинга.
Любители подводного мира могут исследовать затонувшие японские корабли времен Второй мировой войны у пляжей Бонеги.
Довольно впечатляющей здесь есть лагуна Марово – самая большая соленая лагуна в мире, которая идеально подходит для снорклинга и погружений среди кораллов и морских обитателей.
Западная провинция становится находкой для тех, кто интересуется дикой природой. Здесь можно увидеть дельфинов, морских черепах и рифовых акул.
Любители активного отдыха отправляются к водопаду Тенару, откуда открываются живописные виды тропических лесов и гор.
С исторической точки зрения интересно путешествие на остров Кеннеди – место, где в 1943 году высадился Джон Кеннеди – 35-й президент США.
Кроме того, туристам здесь советуют посетить остров Черепа со священными реликвиями бывших племенных вождей.
Добавим, что Соломоновы острова – это страна в Океании, расположенная к востоку от острова Новая Гвинея, пишет Путешествие моей мечты. Острова вулканические, с действующими вулканами.
Ключевое место для отдыха на Соломоновых островах – столица Хонира. Она является главным транспортным узлом и базой для первых экскурсий. Отсюда можно отправиться к водопадам, историческим местам и прибрежным зонам для снорклинга.
Какие культурные впечатления получить на острове?
Чтобы глубже прочувствовать атмосферу островов, можно посетить Музей Второй мировой войны имени Питера Джозефа, где собраны артефакты, найденные в Джунглях. В военном музее Вилу среди тропической зелени размещена военная техника и самолеты.
А вот для любителей необычных впечатлений подойдут горячие источники на острове Саво. Там можно увидеть мегаподов – птиц, которые откладывают яйца в песок, нагретый геотермальным теплом.
Чтобы познакомиться с местными продуктами и ремеслами, рекомендуют посетить Центральный рынок Хониары. А вот экскурсии в деревни позволяют увидеть традиционные танцы и почувствовать аутентичный образ жизни.
Соломоновы острова хоть и являются для нас чем-то неизведанным, однако они поражают невероятным культурным многообразием. Здесь до сих пор используют более 70 языков и сохраняют древние традиции. Ракушки используют как деньги и передвигаются на каноэ. Именно это делает путешествие сюда действительно уникальным.
Какие основные туристические аттракции на Соломоновых островах?
На Соломоновых островах туристы могут посетить почти тысячу островов с чистыми пляжами, погрузиться в подводный мир у пляжей Бонеги, исследовать лагуну Марово - самую большую соленую лагуну в мире, наблюдать за дельфинами, морскими черепахами и рифовыми акулами, а также посетить исторические места, такие как остров Кеннеди.
Какие культурные впечатления можно получить на Соломоновых островах?
Посетители могут посетить Музей Второй мировой войны имени Питера Джозефа, увидеть военную технику в военном музее Вилу, насладиться горячими источниками на острове Саво, посетить Центральный рынок Хониары и участвовать в экскурсиях в деревни, где можно увидеть традиционные танцы.
Какие природные особенности и активности доступны на Соломоновых островах?
Соломоновы острова предлагают разнообразные природные мероприятия, включая снорклинг и погружение среди кораллов в лагуне Марово, активный отдых у водопада Тенару с живописными видами, а также исследование вулканических островов с действующими вулканами.