Найбільше туристів Соломонові острови приймали наприкінці літа – у серпні та вересні, пише Euronews. Та якщо здебільшого сюди прилітали на різні конференції та події, то вже зараз туристи захочуть більше пізнати острови.

Чим зайнятися на Соломонових островах?

Архіпелаг налічує майже тисячу островів, тому приваблює мандрівників чистими пляжами без натовпів та унікальними можливостями для дайвінгу.

Любителі підводного світу можуть досліджувати затонулі японські кораблі часів Другої світової війни біля пляжів Бонегі.

Доволі вражаючою тут є лагуна Марово – найбільша солона лагуна у світі, яка ідеально підходить для снорклінгу та занурень серед коралів та морських мешканців.

Західна провінція стає знахідкою для тих, хто цікавиться дикою природою. Тут можна побачити дельфінів, морських черепах та рифових акул.

Поціновувачі активного відпочинку вирушають до водоспаду Тенару, звідки відкриваються мальовничі краєвиди тропічних лісів та гір.

З історичної точки зору цікавою є подорож на острів Кеннеді – місце, де у 1943 році висадився Джон Кеннеді – 35-й президент США.

Окрім того, туристам тут радять відвідати острів Черепа зі священними реліквіями колишніх племінних вождів.

Як виглядають Соломонові острови: дивіться відео

Додамо, що Соломонові острови – це країна в Океанії, що розташована на схід від острова Нова Гвінея, пише Trip my dream. Острови вулканічні, з діючими вулканами.

Ключове місце для відпочинку на Соломонових островах – столиця Хоніра. Вона є головним транспортним вузлом та базою для перших екскурсій. Звідси можна вирушити до водоспадів, історичних місць і прибережних зон для снорклінгу.

Які культурні враження отримати на острові?

Щоб глибше відчути атмосферу островів, можна завітати до Музею Другої світової війни імені Пітера Джозефа, де зібрані артефакти, знайдені в Джунглях. У військовому музеї Вілу серед тропічної зелені розміщена військова техніка та літаки.

А от для любителів незвичних вражень підійдуть гарячі джерела на острові Саво. Там можна побачити мегаподів – птахів, які відкладають яйця у пісок, нагрітий геотермальним теплом.

Щоб познайомитися з місцевими продуктами і ремеслами, рекомендують відвідати Центральний ринок Хоніари. А от екскурсії до сіл дозволяють побачити традиційні танці та відчути автентичний спосіб життя.

Соломонові острови хоч і є для нас чимось незвіданим, проте вони вражають неймовірним культурним різноманіттям. Тут досі використовують понад 70 мов та зберігають давні традиції. Мушлі використовують як гроші та пересуваються на каное. Саме це робить подорож сюди справді унікальною.

