В этом маленьком городе Испании хранится 3000-летний клад, часть которого прямо из космоса

Сокровище Вильены – это одна из важнейших доисторических коллекций Европы: более 60 золотых, серебряных и железных предметов бронзового века. Он содержит браслеты, миски, бутылки и украшения, а общий вес золота достигает 10 килограммов. Часть клада даже сделана из метеоритного железа, что делает его уникальным и действительно космическим.

В мире существует множество сокровищ, и каждый из них имеет свою уникальную историю. Один из таких расположен в маленьком испанском городке, не менее ценный, но никто не ожидал, что одна его часть прибыла прямо из космоса, рассказывает Daily Mail.

В каком маленьком испанском городке скрывается 3-тысячелетний клад?

В Испании легко найти историю: от старого города в Севилье до старейшего ресторана мира в Мадриде. И городок Вильена в провинции Аликанте не исключение. Именно здесь расположен Сокровище Вильены – коллекция более 60 золотых предметов бронзового века, которым около 3 000 лет.



Открытый в 1963 году рабочими вблизи города, он до сих пор хранится в Археологическом музее Вильены. Недавно ученые обнаружили, что два предмета коллекции сделаны из железа, что упавшего из космоса. Остальные из тонко обработанного золота.

Специалисты взяли образцы и протестировали их масс-спектрометром: несмотря на сильную коррозию, результаты подтвердили происхождение материала, рассказывает ScienceAlert. Таким образом, эти предметы, датированы примерно 1400 – 1200 годами до нашей эры, стали первыми артефактами из метеоритного железа на Пиренейском полуострове, изготовленными в поздний бронзовый век, еще до широкого использования земного железа.

Сокровище состоит из 66 предметов: мисок, браслетов, бутылок, амулетов и золотых украшений, включая три серебряные бутылки, железным браслетом и янтарно-золотой пуговицей. Общий вес золота 10 килограммов, что делает коллекцию одной из важнейших доисторических сокровищниц Европы.

Но Вильена – это не только сокровище. Исторический центр города сосредоточен вокруг замка Аталайя, построенного в конце 12 века как укрепление для мусульманского населения. Туристы отмечают замечательные экскурсии и живописные виды со смотровых башен. Также стоит посетить готические церкви, узкие улочки и белые дома старого квартала, санктуарий Nuestra Señora de Virtudes в окрестностях города и природный парк Las Salinas.

Что еще интересного увидеть туристам в Испании?