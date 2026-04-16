Свидетель 8 веков: где во Львове можно услышать один из старейших сохранившихся колоколов Украины

В колокольне собора святого Юра во Львове висит колокол, которому уже почти 700 лет. Он пережил польские осады, казацкие битвы, австрийское господство и две мировые войны.

Однако до сих пор звонит во время больших богослужений. А еще он обладает собственным именем – Дмитрий. Со ссылкой на encyclopediaofukraine.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Пережил пожары, осады и две мировых войны: где во Львове служит самый старый колокол Украины?

В соборе святого Юра во Львове есть колокол, который отлили в глубокой древности – речь о 1341 годе. На нем сохранилась древнерусская кириллическая надпись: "В лето 6849 вылит был колокол этот святому Юрию при князе Дмитрии игуменом Евфимием. А писал Скора Яков".

Колокол этот пережил все предыдущие здания, с которыми был связан. Даже в том же XIV веке, когда первый каменный храм на Святоюрской горе сгорел во время польской осады, колокол уцелел, и остался единственным материальным свидетелем той эпохи.

А еще этот Святоюрский колокол называют Дмитрием, как отмечает velychlviv.com. То ли потому что его отлили во время правления великого князя Дмитрия-Любарта Гедиминовича, то ли в честь боярина Дмитрия Дедько, который руководил в то время Львовом от имени князя.

Колокол "Дмитрий" в соборе святого Юра – исторический и современный вид / Фото sobor.sv.yura

"Дмитрия" считают самым большим из древних сохранившихся колоколов Украины, который до сих пор используют по назначению. Большинство средневековых колоколов на украинских землях переплавили или уничтожили во время войн, в частности обеих мировых – а этот уцелел. Во время богослужений его глубокий низкий тон слышно далеко за пределами Святоюрской горы.

Сам собор в его нынешнем виде в стилях барокко и рококо строили с 1744 по 1770 годы. А скульптурное убранство выполнил гениальный Иван Георг Пинзель – один из величайших скульпторов барокко в Центральной Европе.

Расположен этот храм Украинской греко-католической церкви во Львове на Святоюрской площади, 5 – в 15 минутах ходьбы от площади Рынок. Вход на территорию свободный, колокол в колокольне можно осмотреть снаружи. Лучшее время услышать его вживую – во время воскресных и праздничных служб.

